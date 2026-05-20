Jefryn y lo especial que es la final con Motagua: "A dar un golpe de autoridad"

El encuentro también tendrá una carga emocional muy fuerte para Jefryn Macías, quien reveló que este jueves se cumplen cinco años del fallecimiento de su padre. El futbolista confesó que afrontará la final con un “plus” especial y con mucha tranquilidad, asegurando que lucharán por conquistar la Copa 20 de Motagua. Además, aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo a Romario, lesionado de gravedad, afirmando que el plantel dedicará el campeonato al compañero lesionado.



CONFERENCIA DE PRENSA: JEFRYN MACÍAS



La decisión que tomó Marathón de jugar en el Morazán y no en el Yankel Rosenthal, ¿Cómo lo toma usted?

Creo que Marathón está buscando el bien para los jugadores, creo más que todo, tanto como para ellos como para nosotros. Sabemos que es jugar en el Yankel que es una cancha bien complicada, creo que iba a pesar mucho el desgaste de piernas, físico, jugar a las 3, más así como está las temperaturas hoy en día. Creo que fue una muy buena decisión de parte de la directiva jugar en el Morazán a las 8, más que todo por el bienestar de los jugadores y por el fútbol hondureño. A esta instancia creo que físicamente no sabría dar una respuesta, ya todo es mental, es enfocarse en lo que queremos. Creo que nosotros como equipo en esos últimos dos partidos, la unidad y familia que mostramos al final queremos seguir con esa mentalidad para ganar la Copa 20 para Motagua.



¿Qué es tan importante va a ser pegar primero? Sabiendo que cierran de local con su gente.

Creo que es importante. (Marcelo) Santos aquella vez nos mencionaba que los de experiencia están acostumbrados a jugar este tipo de partido y nos mencionaba en el medio tiempo de contra Génesis y decía que en esos partidos importantes el que pega primero es el que manda en el partido, entonces creo que va a ser importante dar un golpe de autoridad en el Morazán.



Y cuando visualizas, por ejemplo, ese plantel de Marathón y precisamente por tu banda, ¿Cómo lo ves?

Es un rival muy duro, Marathón. Línea por línea, estamos parejos, podemos sacar ventajas sí así lo queremos si así lo queremos, creo que puede ser. Creo que hemos analizado. Creo que va a ser un buen rival y un excelente duelo.



Sabemos lo que significa la camisa de Motagua para vos y la historia de tu padre.

Una felicidad, también un sueño. Agregar que justamente pues mañana comenzamos la finales y mi papá cumple 5 años de fallecido, entonces creo que voy con ese plus a jugar esta final. No siento presión, voy con mucha calma, mucha tranquilidad, creo que eso la verdad solo nos lo da Dios. Voy con ese plus. Lamentable lo que le pasó a Romario, creo que como jugadores estamos expuestos a eso, pero lastimosamente él se vio con la peor parte, pero todo el plantel le mandamos la fuerza para que se recupere pronto y esta 20 va a ir por él también.