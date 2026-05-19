Cara a cara de López y Lavallén, los DT de la final: el padecimiento del español

Javier López y Pablo Lavallén protagonizan un cara a cara atractivo en el fútbol hondureño por la gran final, no solo por la experiencia que arrastran desde sus trayectorias, sino también por el contraste de sus métodos, sus recorridos como futbolistas y la forma en que han construido su carrera en los banquillos. Ambos llegan con credenciales distintas, pero con una misma exigencia: competir y ganar.

Javier López, técnico español de Motagua, se ha caracterizado por proponer un fútbol de presión alta, orden táctico y salida rápida desde la recuperación. Su idea suele apoyarse en un bloque intenso, con laterales que aportan amplitud y mediocampistas que sostienen el ritmo del partido, buscando atacar con verticalidad sin perder estructura.

Del otro lado, Pablo Lavallén, argentino de Marathón, tiene un perfil más marcado por el equilibrio, la intensidad y el orden competitivo. Sus equipos suelen mostrar disciplina defensiva, presión en ciertos sectores y una intención clara de progresar con criterio, sin romper la solidez del bloque. En la práctica, su propuesta tiende a ser más pragmática, con ajustes según el rival y el momento del partido.