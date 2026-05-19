Cara a cara de López y Lavallén, los DT de la final: el padecimiento del español

Javier López y Pablo Lavallén protagonizan un cara a cara atractivo en el fútbol hondureño por la gran final, no solo por la experiencia que arrastran desde sus trayectorias, sino también por el contraste de sus métodos, sus recorridos como futbolistas y la forma en que han construido su carrera en los banquillos. Ambos llegan con credenciales distintas, pero con una misma exigencia: competir y ganar.
Javier López, técnico español de Motagua, se ha caracterizado por proponer un fútbol de presión alta, orden táctico y salida rápida desde la recuperación. Su idea suele apoyarse en un bloque intenso, con laterales que aportan amplitud y mediocampistas que sostienen el ritmo del partido, buscando atacar con verticalidad sin perder estructura.
Del otro lado, Pablo Lavallén, argentino de Marathón, tiene un perfil más marcado por el equilibrio, la intensidad y el orden competitivo. Sus equipos suelen mostrar disciplina defensiva, presión en ciertos sectores y una intención clara de progresar con criterio, sin romper la solidez del bloque. En la práctica, su propuesta tiende a ser más pragmática, con ajustes según el rival y el momento del partido.
En cuanto a lo que han ganado como técnicos, ambos han sumado experiencia en distintos mercados, aunque con trayectorias diferentes. Lavallén ha dirigido clubes importantes en Sudamérica y Centroamérica, con campañas que lo han mantenido vigente en escenarios exigentes. Fue subcampeón de la Copa Sudamericana con el Colón de Santa Fe.
López, por su parte, ha construido una carrera más reciente, pero muy activa en México, Guatemala y Honduras, con logros que incluyen trabajo de desarrollo, clasificaciones internacionales y una fuerte identidad táctica. Llevó al Antigua GFC de Guatemala a unas semifinales históricas en la Copan Centroamericana 2025.
El DT del Motagua llega a su primera final de Liga Nacional en su segundo torneo, mientras Pablo dirigirá su segunda en su tercer torneo en Honduras, pero segunda al hilo con el Marathón al frente. Estuvo seis meses en Olimpia, pero se quedó en semifinales.
JAVIER LÓPEZ REVELÓ SU PADECIMIENTO
En el plano personal, Javier López ha hablado públicamente de su condición de espectro autista, algo que él ha manejado con naturalidad y que incluso ha convertido en un mensaje de visibilidad e inclusión. Ese aspecto ha generado interés más allá del fútbol, porque le da una dimensión humana muy particular a su figura pública.
En la parte familiar, el ibérico ha contado que en un momento pausó su carrera para dedicarse a ser padre, un dato que revela una etapa de vida muy humana y poco común en entrenadores de alto rendimiento.
Lavallén, por su parte, mantiene un perfil más reservado en lo familiar, con menos exposición pública de ese ámbito. Eso no resta interés a su figura, pero sí marca una diferencia clara con López, que ha abierto más su historia personal frente a la prensa y la afición.