Confirmados los tres clubes de Honduras que van a la Copa Centroamericana 2026

La Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 ya tiene definidos los bombos para el sorteo de la fase de grupos. El evento se realizará el lunes 26 de mayo en Miami y marcará la conformación de los cuatro grupos del torneo regional, y se hará después que todas las ligas hayan culminado.
El formato establece la participación de 20 equipos, distribuidos en cinco bombos, con el objetivo de equilibrar la competencia y ordenar el camino hacia la fase eliminatoria. Los cuatro grupos estarán compuesto por cinco clubes.
El sorteo será determinante para definir los cruces iniciales en una competencia que reúne a los principales clubes de Centroamérica, clasificados a través de sus ligas correspondientes. Honduras ya sacó a sus representantes, que son Olimpia, Motagua y Marathón, que definirán si van como campeón o como el club con más puntos en la temporada.
Definidos los bombos para el sorteo de la Copa Centroamericana
El Bombo 1 reúne a los equipos de mayor ranking regional, con clubes como Alajuelense, Herediano y Saprissa de Costa Rica, junto a Olimpia de Honduras. Estos equipos parten como cabezas de serie en el sorteo.
El Bombo 2 incluye a equipos como Plaza Amador de Panamá, además de tres clubes de Guatemala como Municipal, Antigua GFC y Xelajú MC, todos ubicados en una segunda línea de competitividad dentro del ranking de la confederación.
En el Bombo 3 aparecen clubes como Motagua, Cartaginés, Real España y Marathón, junto a Deportivo Mixco, completando un grupo con presencia de Honduras, Costa Rica y Guatemala.
El Bombo 4 está compuesto por equipos como Alianza FC y FAS de El Salvador, además de Luis Ángel Firpo, Real Estelí de Nicaragua y representantes del fútbol panameño, todos con historial reciente en competiciones regionales.
El Bombo 5 reúne a clubes como Diriangén FC de Nicaragua, UMECIT FC de Panamá, Verdes FC de Belice y Alianza o Águila FC aún por definir, cerrando la lista de participantes del torneo.
La fase de grupos de la Copa Centroamericana está programada para iniciar entre el 28 y el 30 de julio, con partidos que definirán el camino hacia la siguiente ronda del certamen.
El campeón del torneo obtendrá la clasificación directa a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027, lo que añade un valor deportivo importante a la competencia regional.