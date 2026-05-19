Motagua quiere un llenazo y adelanta precios para la gran final ante Marathón

Sin más tiempo que perder y con la cuenta regresiva. La directiva de Motagua hace oficial el lanzamiento de los precios para el duelo de vuelta de la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional. A diferencia de otros años, la dirigencia de las águilas han priorizado el respaldo de su afición y han puesto precios accesibles para que los aficionados que los han apoyado a lo largo y ancho del torneo Clausura llenen el domingo el estadio José de la Paz Herrera.

Por medio de sus redes sociales y con un mensaje de unidad, así han invitan a sus seguidores: "Todos juntos por la 20! Familia azul, estos son los precios para el juego de vuelta de la Gran Final". Cabe destacar que todos los sectores del estadio Nacional Chelato Uclés estarán a la disposición y precios son: Sol Centro, Sol Norte, Sol Sur, Sol Anexo Norte y Sur todos tendrán un costa de L200, pero si hacen su compra por medio de la App de TENGO, tendrán un descuento y costará 180 lempiras. Mientras tanto en el sector Sombra Norte y Sur lo boletos tendrán un valor de 400 lempiras, pero si su compra es por medio de la App, el costo será de 360 lempiras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Finalmente, a los aficionados que asistirán al sector de Silla, el precio de su boleto será de 700 lempiras, pero si lo hace por medio de la App le contará 630 lempiras.