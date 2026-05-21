Oficial: Olimpia pasa la escoba y confirma 5 bajas tras fracaso en el Clausura

El Olimpia comenzó oficialmente su reestructuración de cara a la próxima temporada al anunciar cinco salidas: Elison Rivas, Agustín Mulet, Josman Figueroa, Carlos "Mango" Sánchez y Facundo Queiroz.
Tres de los cuatro jugadores habían llegado para la campaña 2025-2026 como apuestas del técnico uruguayo Eduardo Espinel para fortalecer distintas zonas del campo, pero finalmente la directiva decidió no renovarles luego de una temporada en la que apenas lograron conquistar un título con el conjunto albo.
El lateral hondureño Elison Rivas arribó procedente del Olancho FC, mientras que el argentino Agustín Mulet fue contratado para reforzar el mediocampo tras la salida de Carlos Pineda y el uruguayo Facundo Queiroz llegó como alternativa para la defensa central.
Sin embargo, ninguno logró consolidarse plenamente en el esquema olimpista, especialmente en el torneo Clausura 2026, donde el club quedó eliminado en la triangular y comenzaron los movimientos en la plantilla.
En el caso de Queiroz, diversos reportes apuntaban desde días atrás que la dirigencia no estaba satisfecha con el rendimiento mostrado por el defensor charrúa, por lo que su salida prácticamente estaba definida tras concluir el campeonato. Elison tendría ofertas de Guatemala y El Salvador, mientras que Mulet volvería a Argentina.
Josman Figueroa nació en el Olimpia, tuvo muchos altibajos y no se pudo consolidar como lateral izquierdo. En la campaña pasada nunca le hizo lucha a Elison Rivas ni a Carlos el "Mango" Sánchez. Incluso, tuvo un periodo en préstamo en Lobos UPNFM.
Carlos Sánchez llegó al Olimpia en junio de 2022 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del equipo, destacando por su talento, experiencia y entrega en la banda izquierda. Durante su etapa con Olimpia fue protagonista en una de las etapas más exitosas de nuestra historia reciente, conquistando seis títulos de Liga Nacional y la histórica Liga Concacaf 2022.
Otros jugadores que no tienen contrato son: Jerry Bengtson, Jorge Benguché y José Mario Pinto. De momento esto genera gran expectativa en el León.
Con estas bajas confirmadas, Olimpia inicia una limpieza en su plantel pensando en el segundo semestre del año, donde tendrá importantes retos nacionales e internacionales.
El club capitalino disputará la edición 2026 de la Copa Centroamericana de Concacaf y además ya tiene confirmado un partido amistoso internacional frente al Houston Dynamo de la MLS el 11 de julio en Estados Unidos, encuentro que servirá como parte de su preparación para la nueva campaña.
ASÍ ANUNCIÓ OLIMPIA LAS BAJAS DE LOS JUGADORES