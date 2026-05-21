Oficial: Olimpia pasa la escoba y confirma 5 bajas tras fracaso en el Clausura

El Olimpia comenzó oficialmente su reestructuración de cara a la próxima temporada al anunciar cinco salidas: Elison Rivas, Agustín Mulet, Josman Figueroa, Carlos "Mango" Sánchez y Facundo Queiroz. Tres de los cuatro jugadores habían llegado para la campaña 2025-2026 como apuestas del técnico uruguayo Eduardo Espinel para fortalecer distintas zonas del campo, pero finalmente la directiva decidió no renovarles luego de una temporada en la que apenas lograron conquistar un título con el conjunto albo.

El lateral hondureño Elison Rivas arribó procedente del Olancho FC, mientras que el argentino Agustín Mulet fue contratado para reforzar el mediocampo tras la salida de Carlos Pineda y el uruguayo Facundo Queiroz llegó como alternativa para la defensa central. Sin embargo, ninguno logró consolidarse plenamente en el esquema olimpista, especialmente en el torneo Clausura 2026, donde el club quedó eliminado en la triangular y comenzaron los movimientos en la plantilla. En el caso de Queiroz, diversos reportes apuntaban desde días atrás que la dirigencia no estaba satisfecha con el rendimiento mostrado por el defensor charrúa, por lo que su salida prácticamente estaba definida tras concluir el campeonato. Elison tendría ofertas de Guatemala y El Salvador, mientras que Mulet volvería a Argentina. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE