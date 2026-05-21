Brutal barrida del Olancho FC para el Apertura 2026 tras fracaso en el torneo

Un total de ocho salidas ha confirmado el Olancho FC para la próxima temporada 2026-2027 luego de consumar un fracaso millonario al quedar último lugar de las triangulares finales de la liguilla de la Liga Nacional de Honduras.

Tal parece el proyecto de los potros será uno que gire al rededor de jugadores de bajo perfil ya que han invertido millones en grandes plantillas, pero el título que tanto anhelan los pamperos se ha hecho esperar.

El primero en salir de la institución olanchana es el portero de 32 años, Harold Fonseca, quien antes se había despedido del club mediante sus redes sociales. Este había perdido la titularidad con Gerson Argueta.