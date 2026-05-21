Mauricio Dubón se luce como bateador emergente para un nuevo triunfo de Bravos

Dubón no inició como titular debido a un día de descanso , pero ingresó en la parte alta de la octava entrada tras la lesión de Mike Yastrzemski. El catracho aprovechó de inmediato su única oportunidad ofensiva y conectó un doble productor de dos carreras para ampliar la ventaja de Atlanta.

El hondureño Mauricio Dubón volvió a responder con el bate en la victoria de los Bravos de Atlanta por 9-3 sobre los Miami Marlins, resultado con el que los Bravos se quedaron con la serie 3-1 disputada en la Floridad.

El batazo del utility hondureño permitió anotar a Ozzie Albies y Eli White cuando el marcador ya favorecía 8-3 a los Bravos, aportando así su granito de arena en otra sólida presentación del mejor equipo de las Grandes Ligas de Béisbol.

El promedio de bateo para Mauricio Dubón mejoró a .260 y en la defensiva tuvo que ocupar el puesto de Yastrzemski como jardinero izquierdo en el juego.

Con este triunfo, Atlanta mejoró su impresionante récord a 35 triunfos y 16 derrotas, manteniéndose como líder absoluto de la MLB y dominando la División Este de la Liga Nacional.

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Ahora, los Bravos se preparan para iniciar este viernes hasta el domingo una nueva serie divisional frente a los Washington Nationals en Truist Park, la casa de Atlanta.



AGENDA

Viernes 22 de mayo

5:15 pm Bravos vs Nationals

Sábado 23 de mayo

2:10 pm Bravos vs Nationals

Domingo 24 de mayo

2:10 pm Bravos vs Nationals.