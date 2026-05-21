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Mauricio Dubón se luce como bateador emergente para un nuevo triunfo de Bravos

El hondureño no inició como titular debido a un día de descanso, pero ingresó en la parte alta de la octava entrada.

21 de mayo de 2026 a las 19:43

El hondureño Mauricio Dubón volvió a responder con el bate en la victoria de los Bravos de Atlanta por 9-3 sobre los Miami Marlins, resultado con el que los Bravos se quedaron con la serie 3-1 disputada en la Floridad.

Dubón no inició como titular debido a un día de descanso, pero ingresó en la parte alta de la octava entrada tras la lesión de Mike Yastrzemski. El catracho aprovechó de inmediato su única oportunidad ofensiva y conectó un doble productor de dos carreras para ampliar la ventaja de Atlanta.

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El batazo del utility hondureño permitió anotar a Ozzie Albies y Eli White cuando el marcador ya favorecía 8-3 a los Bravos, aportando así su granito de arena en otra sólida presentación del mejor equipo de las Grandes Ligas de Béisbol.

El promedio de bateo para Mauricio Dubón mejoró a .260 y en la defensiva tuvo que ocupar el puesto de Yastrzemski como jardinero izquierdo en el juego.

Con este triunfo, Atlanta mejoró su impresionante récord a 35 triunfos y 16 derrotas, manteniéndose como líder absoluto de la MLB y dominando la División Este de la Liga Nacional.

Ahora, los Bravos se preparan para iniciar este viernes hasta el domingo una nueva serie divisional frente a los Washington Nationals en Truist Park, la casa de Atlanta.

AGENDA
Viernes 22 de mayo
5:15 pm Bravos vs Nationals
Sábado 23 de mayo
2:10 pm Bravos vs Nationals
Domingo 24 de mayo
2:10 pm Bravos vs Nationals.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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