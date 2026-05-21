San Pedro Sula derrochará adrenalina con el "bootcamp" de la Maratón La Prensa

Con el calendario avanzando inexorablemente hacia el día cero y con los aires de la competencia soplando cada vez más fuertes, San Pedro Sula tendrá este sábado el primer entrenamiento oficial en la ciudad de cara a la Maratón La Prensa-Gatorade 2026.

Sí, este fin de semana se celebrará el segundo de tres "bootcamps" programados en el marco de la edición número 50 de la carrera de atletismo más importante de Honduras.

Los "runners" y cualquier otra persona que quiera sumarse al evento están cordialmente invitados para disfrutar de una mañana de adrenalina, sudor, alegría y mucha pasión.