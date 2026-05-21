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San Pedro Sula derrochará adrenalina con el "bootcamp" de la Maratón La Prensa

La actividad tendrá como punto de salida y de cierre el Supermercado Comisariato Los Andes. Los corredores están citados para las 4:30 am. Se hará un recorrido de cinco kilómetros

San Pedro Sula derrochará adrenalina con el bootcamp de la Maratón La Prensa

Este sábado se celebrará el primer entrenamiento en la gran ciudad de cara a la Maratón La Prensa-Gatorade.
21 de mayo de 2026 a las 09:41

Con el calendario avanzando inexorablemente hacia el día cero y con los aires de la competencia soplando cada vez más fuertes, San Pedro Sula tendrá este sábado el primer entrenamiento oficial en la ciudad de cara a la Maratón La Prensa-Gatorade 2026.

Sí, este fin de semana se celebrará el segundo de tres "bootcamps" programados en el marco de la edición número 50 de la carrera de atletismo más importante de Honduras.

Los "runners" y cualquier otra persona que quiera sumarse al evento están cordialmente invitados para disfrutar de una mañana de adrenalina, sudor, alegría y mucha pasión.

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La convocatoria para los participantes está lanzada para las 4:30 am porque media hora después arrancará el recorrido. El epicentro de las emociones será el Supermercado Comisariato Los Andes. Allí será el punto de salida y también el de cierre.

Mapa de la ruta del bootcamp en San Pedro Sula.

Mapa de la ruta del bootcamp en San Pedro Sula.
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El trayecto será de cinco kilómetros y se hará en una ruta que incluirá el bulevard Morazán, Tercera Avenida, Fuente Luminosa y el parque México. Los "coach" Mario Valladares y Andrea Fajardo serán los encargados de aconsejar, orientar y acompañar a los corredores. Dirigirán el calentamiento en la previa y también harán el recorrido con los presentes. Además, se contará con el apoyo de Cruz Roja, Policía de Tránsito y Policía Municipal.

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En el evento igualmente estarán presentes patrocinadores como Gatorade, Aguazul, La Mundial-Total, Kotex, Banpaís, Fruvetsa, Progcarne y Farsiman.Después de que el pasado 9 de mayo La Ceiba albergara el primer "bootcamp" de su historia, este sábado 23 será el turno para que la Gran Ciudad viva una jornada de felicidad.

El último entrenamiento será el 6 de junio y también se llevará a cabo en San Pedro Sula. El reloj avanzado y las piernas se preparan para ser parte de la edición de oro de la Maratón más grande del país.

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Redacción web
Heber Betancourt

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