Gustavo García y su colección de triunfos, una historia de recuerdos en la Maratón La Prensa

Aunque el running suele percibirse como un deporte individual, Gustavo ha encontrado en la comunidad una fuente constante de impulso. Con el paso de los años, dejó de correr únicamente por metas personales y comenzó a nutrirse del ambiente colectivo que se forma entre corredores.“Parte de la motivación es pertenecer a clubes donde nos retamos y nos apoyamos constantemente. Desde 2009 hasta hoy, sumando mis años de niño, llevo más de 16 años en esto”, comentó, destacando cómo la disciplina se fortalece cuando se comparte.Su determinación lo llevó más allá de las fronteras de Honduras. A lo largo de los años ha participado en competencias internacionales que no solo exigen preparación física, sino también fortaleza mental para adaptarse a distintos climas y condiciones.“Hemos participado en carreras como 21K de <b>Guatemala</b>, 42K en <b>Miami</b>, además de <b>San Salvador</b>, <b>Bogotá </b>y <b>Panamá</b>. Lo hacemos por amor al deporte”, expresó, con la satisfacción de quien ha llevado su pasión a diferentes escenarios.A pesar de esa experiencia internacional, la<b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.maratonlaprensa.hn/" target="_blank">Maratón La Prensa</b> </a>mantiene un lugar especial en su historia. No es solo una carrera más, sino un símbolo de tradición y un reto que se renueva cada año.“Es una carrera de mucha tradición y siempre representa un reto, aunque uno conozca la ruta. Para mí es una de las más importantes de <b>Honduras</b>”, afirmó, dejando claro el valor emocional que tiene correr en casa.Para <b>Gustavo</b>, el éxito no se define por subir al podio, sino por la capacidad de superarse sin comprometer la salud. Su enfoque está en el progreso personal y en disfrutar cada recorrido.