La Ceiba se activa: llega el primer bootcamp rumbo a la Maratón La Prensa

Habrá dos más en <b>San Pedro Sula.</b> Tras la jornada inaugural en La Ceiba, el calendario continuará el 23 de mayo y el 6 de junio en San Pedro Sula, donde se replicará esta dinámica de preparación.Estas actividades buscan no solo mejorar el rendimiento de los participantes, sino también fortalecer la comunidad runner de cara a la gran cita.La <b>Maratón La Prensa-Gatorade </b>trasciende el concepto de competencia. Es un espacio donde cada corredor pone a prueba su disciplina, su constancia y su capacidad de superación.Año tras año, la meta se convierte en el reflejo del esfuerzo acumulado y en el símbolo de una victoria personal.