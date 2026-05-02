Fuego al bate: Mauricio Dubón conectó triple, produjo tres carrera y anotó una en nuevo triunfo de los Bravos de Atlanta

Ese batazo oportuno terminó siendo el golpe decisivo en un juego que se mantuvo parejo durante buena parte del encuentro, pero que encontró en el <b>hondureño la chispa necesaria </b>para romper el empate y encaminar la victoria de los Bravos.Con esta actuación, Dubón continúa consolidando su buen inicio de temporada. Tras 32 juegos disputados, suma 114 turnos al bate, con 32 hits, 17 carreras anotadas, ocho dobles, dos triples y dos cuadrangulares, para un sólido promedio de .281.El aporte del catracho sigue siendo clave en la rotación de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/mauricio-dubon-bestial-con-bravos-de-atlanta-mete-top-mejores-bateadores-de-la-mlb-LJ30289516" target="_blank">Atlanta</a></b>, que encuentra en su versatilidad y consistencia ofensiva un arma importante en este arranque de campaña.Los Bravos vuelven a jugar<b> hoy ante los Rockies</b> en el Coors Field en el segundo juego de la serie, inicia a las 6:10 pm, hora de Honduras. Atlanta domina la MLB y el Este de la Liga Nacional con 23 triunfos y 10 derrotas.