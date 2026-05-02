Fuego al bate: Mauricio Dubón conectó triple, produjo tres carrera y anotó una en nuevo triunfo de los Bravos de Atlanta

El utility catracho, alineado como jardinero central, tuvo una actuación completa tanto a la defensiva como con el madero. En cinco turnos al bate, Mauricio Dubón conectó dos imparables y anotó una carrera, pero su momento cumbre llegó en la octava entrada, cuando soltó un hit productor de tres carreras que inclinó definitivamente la balanza a favor de Atlanta.

Los Bravos de Atlanta vinieron de atrás en un duelo vibrante para imponerse 8-6 sobre los Colorado Rockies, en una noche donde el hondureño Mauricio Dubón volvió a ser determinante en el inicio de la serie.

Ese batazo oportuno terminó siendo el golpe decisivo en un juego que se mantuvo parejo durante buena parte del encuentro, pero que encontró en el hondureño la chispa necesaria para romper el empate y encaminar la victoria de los Bravos.

Con esta actuación, Dubón continúa consolidando su buen inicio de temporada. Tras 32 juegos disputados, suma 114 turnos al bate, con 32 hits, 17 carreras anotadas, ocho dobles, dos triples y dos cuadrangulares, para un sólido promedio de .281.

El aporte del catracho sigue siendo clave en la rotación de Atlanta, que encuentra en su versatilidad y consistencia ofensiva un arma importante en este arranque de campaña.

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Los Bravos vuelven a jugar hoy ante los Rockies en el Coors Field en el segundo juego de la serie, inicia a las 6:10 pm, hora de Honduras. Atlanta domina la MLB y el Este de la Liga Nacional con 23 triunfos y 10 derrotas.