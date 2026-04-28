Mauricio Dubón se hizo sentir con doblete y carrera: Bravos Atlanta abre la serie con triunfo frente a Tigres de Detroit

Los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/mauricio-dubon-bravos-atlanta-aumentan-record-temporada-2026-de-la-mlb-MA30307568" target="_blank">Bravos de Atlanta</a></b> se impusieron este martes 28 de abril por 5-2 sobre los Tigres de Detroit en el inicio de la serie de tres juegos, consolidando su gran momento en la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol.El conjunto de Atlanta, con el hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/mauricio-dubon-se-destapa-con-un-triple-y-anota-una-carrera-en-triunfo-de-los-bravos-para-ganar-serie-a-los-phillies-FE30340317" target="_blank">Mauricio Dubón</a></b> en cuatro turnos al bate, volvió a mostrar su poder ofensivo y capacidad para responder en momentos claves, especialmente en la séptima entrada.