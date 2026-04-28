Mauricio Dubón se hizo sentir con doblete y carrera: Bravos Atlanta abre la serie con triunfo frente a Tigres de Detroit

El conjunto de Atlanta, con el hondureño Mauricio Dubón en cuatro turnos al bate, volvió a mostrar su poder ofensivo y capacidad para responder en momentos claves, especialmente en la séptima entrada.

Los Bravos de Atlanta se impusieron este martes 28 de abril por 5-2 sobre los Tigres de Detroit en el inicio de la serie de tres juegos, consolidando su gran momento en la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol.

En la parte alta de ese inning, el hondureño Mauricio Dubón conectó un sólido doble al jardín derecho tras una curva de 80 millas del lanzador Burch Smith, colocándose en posición de anotar. Es su acierto número 29.

Posteriormente, Mike Yastrzemski pegó sencillo al mismo sector, permitiendo que el catracho llegara al plato y ampliara la ventaja a 3-0 en ese momento. Y la número 15 para el catracho en la campaña, su promedio de bateo está en .282.

Atlanta manejó el resto del compromiso con autoridad para sellar el triunfo 5-2, resultado que le permite seguir con paso firme en la campaña y mejorar su récord a 21-9 en el Este de la Liga Nacional, además de toda la MLB.

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Este miércoles se vuelven a ver las caras en Truist Park desde las 5:15 de la tarde, hora de Honduras, por el segundo juego. Atlanta no ha perdido una serie en esta temporada 2026.