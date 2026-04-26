Mauricio Dubón se destapa con un triple y anota una carrera en triunfo de los Bravos para ganar serie a los Phillies

El hondureño Mauricio Dubón ha tenido otra destacada tarde con los Bravos de Atlanta que se impusieron 6-2 a los Phillies de Philadelphia en el tercer juego de la serie que ganaron 2-1 este domingo.

El sampedrano conectó un triple entre el jardín central y el derecho para seguir con su marca ofensiva en la temporada, misma que lo tiene entre los 10 mejores bateadores latinos de la MLB.

El sampedrano también anotó una de las seis carreras con la que lograron dejar tendidos en el diamante a los Phillies y así seguir afianzado su liderato de la Conferencia Este de la Liga Nacional.