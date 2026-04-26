Mauricio Dubón se destapa con un triple y anota una carrera en triunfo de los Bravos para ganar serie a los Phillies

Por su versatilidad en el campo, Dubón jugó en este encuentro como jardinero izquierdo partiendo como séptimo en el orden de bateo. Fueron cuatro los turnos que tuvo el nacido en San Pedro Sula.El turno más importante de “Duby” llegó en la parte baja de la segunda entrada, cuando enfrentó al lanzador estadounidense Aaron Nola. Dubón conectó una recta de cuatro costuras con un fuerte batazo hacia el jardín central que le permitió llegar hasta tercera base, quedándose muy cerca de conseguir un cuadrangular en el Truist Park.En cuanto a sus números en la temporada regular 2026, Dubón registra un average de bateo de .283, con porcentaje de embasado de .330 y un OPS de .764.Por su parte, los Braves siguen firmes en el liderato de la división con marca de 20 victorias y 9 derrotas, para un porcentaje de .690. Los Bravos tiene una marca .690 y están a seis juegos de ventaja sobre los Marlins de Miami en la Conferencia Este de la Liga Nacional y a 7.5 juego de los Nationals de Washington. Son una de las novenas más potentes del viejo circuito.En esta temporada regular, Dubón ha tenido 99 turnos al bate y conectando 28 hit, produciendo 14 carreras, lo que lo mantiene entre los mejores de los Bravos de Atlanta.Los Bravos de Atlanta volverán a jugar hasta el martes que abrirán una serie de tres partidos frente a los Tigers de Detroit, otro de los equipos que tiene mucho poder y se mantiene segundo en la División Central de la Liga Americana.