Bota de Oro Mundial 2026: FIFA señala a los posibles ganadores ¿Y CR7?

Con un torneo más largo y 40 partidos adicionales, el próximo Mundial promete ser el más goleador de la historia. La gran pregunta es quién se llevará el premio al máximo anotador. Analizamos a las grandes figuras del fútbol que se perfilan como los grandes candidatos a romper las redes.
Kylian Mbappé está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico de Francia con solo 27 años. Su ritmo es demoledor: suma 12 goles en 14 partidos mundialistas y casi un gol por encuentro tanto en su selección como en el Real Madrid. Con un equipo lleno de asistentes talentosos, el delantero va directo por su segunda Bota de Oro consecutiva en un grupo donde se medirá a Senegal, Noruega y un rival por definir.
A sus 32 años, Harry Kane busca un hito inédito: ganar su segunda Bota de Oro mundialista. Los datos respaldan al delantero del Bayern de Múnich, quien promedia más de un gol por partido en Alemania y mantiene esa misma efectividad con Inglaterra. Respaldado por una generación brillante de futbolistas británicos, Kane liderará el ataque en el Grupo L contra Croacia, Ghana y Panamá.
El crecimiento de Mikel Oyarzabal ha sido espectacular. En apenas dos años pasó de no figurar en las apuestas a ser una de las principales cartas de gol de España, gracias a una racha de 13 goles en sus últimos 13 partidos internacionales. En el Grupo H, ante rivales como Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, el delantero del País Vasco debutará en un Mundial con el apoyo creativo de la joven medular española.
Las cifras de Erling Haaland parecen de otra galaxia: acumula 55 goles en solo 50 partidos con Noruega y batió récords históricos al llegar a la media centena de anotaciones en tiempo récord. Aunque a su selección le tocó un grupo duro junto a Francia, Senegal e Irak, la potencia del delantero del Manchester City asegura peligro en cualquier arco.
A las puertas de cumplir 39 años, el instinto de Lionel Messi sigue intacto. El astro argentino registra 34 goles en sus últimos 35 partidos con la albiceleste y mantiene su idilio con el gol en Miami. Curiosamente, la Bota de Oro es uno de los pocos premios que no tiene en su vitrina, una deuda que intentará saldar en el Grupo J frente a Argelia, Austria y Jordania.
A sus 40 años, Cristiano Ronaldo llega en plena forma física y con la total confianza de su entrenador en Portugal. El máximo goleador histórico de selecciones viene de firmar 25 goles en sus últimos 30 partidos internacionales. En el Grupo K, ante Uzbekistán, Colombia y un rival de repesca, el atacante luso buscará superar su propio récord en citas mundialistas.
Lamine Yamal podría hacer historia como el jugador más joven en ganar la Bota de Oro, superando el registro de James Rodríguez en 2014. Con solo 19 años, el extremo español viene de una gran temporada con el Barcelona donde anotó 18 goles. Aunque destaca más por crear juego, su disparo de larga distancia será una amenaza constante en el Grupo H.
La inclusión de Ousmane Dembélé en esta lista se debe a su espectacular evolución en el París Saint-Germain, donde firmó 35 goles en la temporada 2024-25. Aunque en la selección francesa suele jugar pegado a la banda para dejarle el centro del ataque a Mbappé, su velocidad y desborde lo convierten en una opción letal en el Grupo I.
A sus 25 años, Vinícius Jr. llega consolidado tras superar la barrera de los 20 goles por temporada con el Real Madrid en los últimos cuatro años. Aunque sus cifras con la selección de Brasil son más discretas, su desequilibrio individual y su gran momento de forma lo colocan como una pieza clave para el ataque de la 'Canarinha' en el Grupo C.
Raphinha se ha convertido en un arma letal para el ataque brasileño gracias a su gran disparo y su efectividad en el Barcelona, donde suma 55 goles en las últimas dos temporadas. Como encargado de los penales y los tiros libres de su selección, el mediocampista ofensivo tendrá un rol protagonista para batir las redes de Marruecos, Haití y Escocia.