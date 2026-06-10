Bota de Oro Mundial 2026: FIFA señala a los posibles ganadores ¿Y CR7?

Kylian Mbappé está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico de Francia con solo 27 años. Su ritmo es demoledor: suma 12 goles en 14 partidos mundialistas y casi un gol por encuentro tanto en su selección como en el Real Madrid. Con un equipo lleno de asistentes talentosos, el delantero va directo por su segunda Bota de Oro consecutiva en un grupo donde se medirá a Senegal, Noruega y un rival por definir.