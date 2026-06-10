¿Caos en Francia? Mbappé, su desplante a Kanté y su escapada con Ester Expósito

Dentro de Francia están circulando noticias negativas que involucran a Kylian Mbappé. El jugador del Real Madrid es el centro de las críticas.
Las alarmas se han encendido en el seno de la selección francesa. A pocos días de que comiencen los grandes retos internacionales del año, un video viral ha dejado al descubierto que el ambiente dentro del camerino de "Les Bleus" está lejos de ser el ideal, teniendo como grandes protagonistas a dos de sus máximas figuras: Kylian Mbappé y N’Golo Kanté.
El polémico episodio, que ya le dio la vuelta al mundo en las redes sociales, ocurrió la semana pasada en el túnel de vestuarios. Los futbolistas franceses se preparaban para saltar a la cancha en el partido amistoso contra Costa de Marfil. Mientras todos los jugadores se abrazaban y se daban ánimos con total normalidad, la actitud entre el delantero y el mediocampista fue completamente diferente.
Las imágenes muestran un claro y visible distanciamiento. Mbappé y Kanté se esquivaron de forma evidente, evitando cruzarse las miradas y sin siquiera estirarse la mano para saludarse. Esta fría escena no tardó en encender el debate en los programas deportivos de Francia, donde periodistas y aficionados intentan descifrar qué fue lo que rompió la relación entre ambos campeones del mundo.
Para entender el porqué de este distanciamiento, muchos apuntan a lo sucedido el pasado 29 de marzo de 2026, durante otro partido amistoso contra la selección de Colombia. Ese día, el cuerpo técnico decidió darle el brazalete de capitán a Kanté, un lindo gesto para homenajearlo debido a que estaba celebrando su cumpleaños.
El problema llegó en el minuto 80 del encuentro, cuando Kylian Mbappé ingresó de cambio desde el banquillo. En lugar de acercarse a Kanté para pedirle la capitanía o dejar que el juego siguiera su curso, Mbappé le dio una orden directa al joven Rayan Cherki. Le pidió que fuera a quitarle el brazalete a Kanté para llevárselo a él.
Este acto provocó una lluvia de críticas en territorio francés. La prensa y los fanáticos calificaron el gesto como una falta de respeto total hacia Kanté, sobre todo por tratarse de una fecha especial para el volante. Aunque los defensores de Mbappé argumentan que él es el capitán oficial y tiene derecho a portar la banda cuando está en el campo, la forma en que manejó la situación dejó una profunda herida en el grupo.
Pero los problemas para el atacante no terminan ahí. A la delicada situación con Kanté se sumó una nueva filtración interna que complica la imagen del delantero. El prestigioso diario deportivo L’Équipe sacó a la luz una tensa conversación que ocurrió dentro del camerino tras uno de los últimos compromisos de la selección.
Según el medio francés, el encargado de levantar la voz fue Ousmane Dembélé. El habilidoso extremo le reclamó directamente a Mbappé una mayor entrega a la hora de defender. Dembélé le pidió a su compañero que se involucre más en la presión alta y en la recuperación del balón cuando el equipo pierde la posesión.
Este reclamo hacia el actual ganador del Balón de Oro vuelve a poner sobre la mesa un debate eterno en Francia: el compromiso táctico de Mbappé. Aunque nadie duda de su increíble capacidad para hacer goles, sus constantes libertades para no defender empiezan a generar incomodidad y recelos entre el resto de los seleccionados.
Por si fuera poco, el malestar también se ha trasladado a las graderías. Los aficionados franceses han mostrado su descontento luego de que Mbappé abandonara la concentración del equipo pocas horas después de terminar el partido amistoso contra Irlanda del Norte.
Aunque la Federación Francesa de Fútbol aclaró que el jugador tenía un permiso oficial para ausentarse debido a "asuntos personales", la justificación no convenció a la hinchada. La molestia de la gente creció exponencialmente cuando comenzaron a circular fotografías del delantero en la ciudad de Madrid.
En las imágenes que se volvieron virales en internet, se puede ver al futbolista disfrutando de un reencuentro con su pareja, la famosa actriz española Ester Expósito. Para una gran parte de los seguidores de la selección, el jugador prefirió priorizar su vida amorosa y sus vacaciones antes que quedarse concentrado apoyando el proceso del equipo nacional.
Adicionalmente, fuentes cercanas a la concentración sugieren que este viaje a España no cayó bien en los líderes más veteranos del plantel. Mientras el resto del grupo se quedó trabajando en la recuperación física tras los partidos de la fecha FIFA, la ausencia del capitán principal proyectó una imagen de falta de compromiso de cara a los torneos oficiales.
Con el vestuario dividido por el caso de Kanté, los reclamos tácticos de Dembélé y el enfado de la afición por su viaje a España, Kylian Mbappé se encuentra en el ojo del huracán. El cuerpo técnico de Francia tendrá que trabajar horas extras para calmar las aguas y evitar que estos problemas extrafútbol terminen afectando el rendimiento del equipo en la cancha.