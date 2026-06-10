Flick borra a figura del Barca y salidas del Real Madrid tras llegada de Mourinho

Mercado de fichajes: Real Madrid ya tiene otro delantero en la mira tras el 'NO' de Julián, Flick no lo renovará en el Barcelona
El Olympique de Lyon ha hecho efectiva la incorporación de Noham Kamara, joven central francés de 19 años procedente del PSG. El defensor ya militaba en el conjunto lionés desde febrero en calidad de cedido, aunque su participación bajo la dirección de Paulo Fonseca fue limitada, disputando únicamente dos encuentros durante su estancia.
Marc Cucurella es el elegido por Mateu Alemany para reforzar el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Según Matteo Moretto, los 'blues' reclaman una cifra cercana a los 50 millones de euros para desprenderse del catalán.
Josko Gvardiol es uno de los nombres de este mercado de verano. El central croata se debate entre continuar en el Manchester City o probar una nueva aventura, con Real Madrid y Bayen apretando.
El defensor tiene una oferta de renovación sobre la mesa para prolongar su estancia en el Etihad Stadium más allá de 2028, pero todavía no ha tomado una decisión al respecto. La proposición del Real Madrid es muy suculenta y tentadora.
El West Ham ha confirmado este miércoles que Adama Traoré será agente libre a partir de este 30 de junio. Los 'hammers' no renovarán el contrato del ex de los Wolves, Fulham o del FC Barcelona, y podrá fichar gratis por cualquier equipo este verano.
"El extremo español Adama disputó 12 partidos tras su llegada procedente del Fulham en enero. El jugador de 30 años fue titular en tres encuentros de la Emirates FA Cup, donde dio asistencias contra el Brentford y el Leeds United, y apareció nueve veces como suplente en la Premier League", dice el comunicado del club inglés.
El Getafe anunció la renovación por dos temporadas del entrenador José Bordalás, que dirigirá al club azulón hasta junio de 2028. Después de dos semanas de negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo y Bordalás podrá sumar hasta once temporadas en el Getafe divididas en dos etapas diferentes (2016-2021 y 2023-2028 si cumple con su nuevo contrato).
El técnico alicantino continuará su aventura en el club madrileño pese a contar con ofertas de equipos como Osasuna. "El Getafe Club de Fútbol y José Bordalás han alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato por dos temporadas más, prolongando así su vinculación con nuestra entidad hasta junio de 2028", informó el Getafe.
Real Madrid también es un tema en los fichajes. Antonio Rüdiger continuará una temporada más en el Real Madrid. Aunque el anuncio oficial todavía no se ha producido, la renovación del central alemán está completamente cerrada y cuenta con el visto bueno de ambas partes, tal y como informa 'AS'.
El alemán aspiraba inicialmente a ampliar su vinculación por dos campañas, pero finalmente ha aceptado una extensión de un año. Desde la entidad blanca consideran esta fórmula la más adecuada, dejando abierta la posibilidad de volver a negociar en el futuro.
El Real Madrid prepara una profunda revolución en su plantilla tras la llegada de José Mourinho. Según diversas informaciones, el club estaría dispuesto a escuchar ofertas por Eduardo Camavinga (23), por quien espera ingresar unos 50 millones de euros pese a que tiene contrato hasta 2029.
Además, Fede Valverde (27) tampoco sería intocable y su precio de salida se habría fijado en 100 millones. Ambas operaciones podrían ayudar a financiar los numerosos fichajes que planea el conjunto blanco este verano.
Según informa Fabrizio Romano, a pesar de las ofertas que ha recibido el delantero del Real Madrid y de los informes que señalan que la operación entre el Como y el jugador está a punto de cerrarse, no hay nada confirmado. Gonzalo parece estar evaluando la mejor opción para su futuro por lo que todavía todo esta en el aire
Dusan Vlahovic (26) sigue buscando destino tras finalizar su contrato con la Juventus. Según Matteo Moretto, el delantero serbio ha sido ofrecido a Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona.
Sin embargo, los tres clubes habrían descartado por ahora su incorporación debido a las elevadas exigencias salariales del atacante, también ha sido ofrecido a otros equipos europeos que tampoco han apostado por el serbio, que ha tenido una temporada irregular, donde solo ha marcado 10 goles y dado 1 asistencia.
Según The Athletic, Xabi Alonso tiene una lista de intocables para su nuevo proyecto y de cara al mercado de fichajes. Los jugadores elegidos para liderar el equipo son Reece James (26), Cole Palmer (24), Moisés Caicedo (24), Lewis Colwill (23), Estevao (19), Joao Pedro (24) y Josh Acheampong (20).
La postura del ex técnico del Real Madrid es clara: no están a la venta. Además, el Chelsea ya estaría trabajando en un plan blindaje para la próxima temporada.
Flick lo despachará: El FC Barcelona tenía como fecha tope el próximo lunes 15 de junio para hacer efectiva la compra de Marcus Rashford, fijada en 30 millones de euros, tal y como pactaron el club azulgrana y el Manchester United el pasado verano.
El Barça no tiene intención de hacerla efectiva, pues tras cerrar el fichaje de Anthony Gordon hace dos semanas, su prioridad ahora es hacerse con el '9' para sustituir a Robert Lewandowski, con Julián Álvarez como gran prioridad.