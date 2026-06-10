Condepor impulsa proyectos en dos reconocidos municipios de Honduras

¡A toda marcha! En días recientes, Condepor hizo visitas importantes en los municipios de San Esteban y Bonito Oriental, para impulsar dos nuevos proyectos deportivos.
El Gobierno de la República continúa apostando por el fortalecimiento del deporte en el interior del país. Esta vez, las comunidades de San Esteban, Olancho, y Bonito Oriental, Colón, fueron escenario de una importante gira de trabajo encabezada por las autoridades de CONDEPOR.
El ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, realizó una visita oficial acompañado por el viceministro Armando Vinicio Valdés y el equipo técnico de infraestructura de la institución. El recorrido tuvo como propósito supervisar los avances de distintos proyectos deportivos en ejecución.
La comitiva inspeccionó varias obras que forman parte de la estrategia gubernamental para mejorar los espacios destinados a la práctica deportiva. La iniciativa busca generar mejores condiciones para niños, jóvenes y atletas de estas regiones.
Durante la gira se evaluó el estado actual de los trabajos y se analizaron futuras etapas de desarrollo. Además, se reafirmó el compromiso de garantizar que los proyectos avancen conforme a los tiempos establecidos.
Uno de los puntos más importantes de la visita fue Bonito Oriental, donde las autoridades verificaron el progreso de la primera fase de construcción de un moderno complejo deportivo. Los reportes técnicos reflejan un avance positivo en la ejecución de la obra.
El proyecto contempla la construcción de una cancha de fútbol con todas las condiciones necesarias para la práctica competitiva. Asimismo, incluirá un sistema de iluminación que permitirá la realización de actividades y partidos nocturnos.
La infraestructura también contará con graderías para los aficionados y camerinos modernos para los deportistas. Estos espacios buscan ofrecer instalaciones de calidad a los habitantes de la zona.
Dentro de la planificación futura se contempla una segunda etapa de desarrollo. En ella se instalará grama sintética y una pista semiolímpica de atletismo con entre tres y cuatro carriles.
Las autoridades locales participaron activamente en la jornada de supervisión. El alcalde de Bonito Oriental, Iván Guardado, junto a miembros de la corporación municipal y representantes de la sociedad civil, destacó el impacto positivo que tendrá esta inversión.