Mauricio Dubón y Bravos de Atlanta aumentan su récord en la temporada 2026 de la MLB

El beisbolista hondureño participó en la victoria sobre Washington Nationals.

    Mauricio Dubón cayó como anillo al dedo en Atlanta y tienen los mejores números en las Grandes Ligas. Fotos cortesía Braves.
2026-04-23

La temporada 2026 está siendo grandiosa para los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas de Béisbol y el hondureño Mauricio Dubón forma parte.

Hoy lograron ganar su séptima serie de ocho disputada, la otra fue un empate. Vencieron 7-2 a los Washington Nationals y llevarse 3-1 el cruce.

Mauricio Dubón cumplió en la defensiva como campo corto y tuvo cinco turnos al bate, pero en esta ocasión no logró conectar imparables.

Se quedó con 89 turnos al bate, 12 carreras, 25 hits y su promedio en la ofensiva cayó a los .281, pero sigue siendo de los más altos en la institución.

Los Bravos de Atlanta tienen en el número 1 en estos momentos en la MLB con 18 triunfos y apenas 8 derrotas, un porcentaje de .692 lo tienen también dominando el Este de la Liga Nacional.

Ahora se preparan para volver a medirse a los Phillies de Philadelphia en la serie al mejor de tres juegos. Será de viernes a domingo.

JUEGOS DE LOS BRAVOS DE ATLANTA (Hora de Honduras)
Viernes 24 de abril ante Phillies (5:15 pm)
Sábado 25 de abril ante Phillies (5:15 pm)
Domingo 26 de abril ante Phillies (11:35 am)

Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
