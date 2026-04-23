Mauricio Dubón y Bravos de Atlanta aumentan su récord en la temporada 2026 de la MLB

Mauricio Dubón cumplió en la defensiva como campo corto y tuvo cinco turnos al bate, pero en esta ocasión no logró conectar imparables.<b>Se quedó con 89 turnos al bate</b>, 12 carreras, 25 hits y su promedio en la ofensiva cayó a los .281, pero sigue siendo de los más altos en la institución.Los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mauricio-dubon-tiene-companeros-bravos-atlanta-contratos-millonarios-campeones-del-mundo-y-guantes-de-oro-GH30267771#image-1" target="_blank">Bravos de Atlanta</a></b> tienen en el número 1 en estos momentos en la MLB con 18 triunfos y apenas 8 derrotas, un porcentaje de .692 lo tienen también dominando el<b> Este de la Liga Nacional.</b>Ahora se preparan para volver a medirse a los<b> Phillies de Philadelphia</b> en la serie al mejor de tres juegos. Será de viernes a domingo.<br /><br /><b>JUEGOS DE LOS BRAVOS DE ATLANTA (Hora de Honduras)<br />Viernes 24 de abril</b> ante Phillies (5:15 pm)<br /><b>Sábado 25 de abril </b>ante Phillies (5:15 pm)<br /><b>Domingo 26 de abril</b> ante Phillies (11:35 am)