No Todo es Futbol

Famoso rapero estadounidense resaltó a Motagua internacionalmente en evento de la WWE

De forma sorpresiva el artista apareció con la indumentaria del equipo de Honduras.

2026-04-21

El rapero estadounidense Jim Jones fue protagonista de un momento inesperado durante su aparición en el programa WWE Monday Night Raw, donde asistió como invitado.

Se dejó ver con la camiseta del Motagua de la Liga Hondubet, generando una inmediata reacción entre los aficionados hondureños amantes de la lucha libre.

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Su aparición en Raw no fue menor. El evento, celebrado el 20 de abril de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, forma parte de la programación semanal de la WWE y suele ser uno de los espectáculos más vistos del entretenimiento deportivo a nivel mundial.

En esta edición, posterior a WrestleMania 42, se desarrollaron historias clave dentro de la empresa, incluyendo nuevos retos titulares y apariciones de grandes superestrellas.

Jim Jones, cuyo nombre real es Joseph Guillermo Jones II, es una figura reconocida del hip hop neoyorquino. Nacido en el Bronx en 1976, alcanzó notoriedad como miembro del colectivo The Diplomats (Dipset).

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Y se consolidó su carrera como solista con temas como “We Fly High”, uno de sus mayores éxitos comerciales. Además de su faceta musical, ha trabajado como ejecutivo discográfico y productor, manteniéndose activo en la industria desde finales de los años 90.

¿Orígenes hondureños? Diversos sitios apuntan que su madre es oriunda de Aruba y su padre de Puerto Rico, no hay ningún vínculo familiar de forma cercana con Honduras.

Durante la transmisión más reciente, Jim Jones estuvo ubicado a nivel de ringside, es decir, en primera fila cerca del cuadrilátero, lo que aumentó la visibilidad de su atuendo.

Su elección de vestir la camiseta de Motagua no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente en Honduras, donde los seguidores del club destacaron el alcance internacional que representa ver sus colores en un evento de tal magnitud.

Aunque no se han confirmado los motivos detrás de su elección, la escena refuerza la conexión entre la cultura urbana, el deporte y el entretenimiento global. Para Motagua, este tipo de exposición representa un impulso mediático significativo, colocando al club en el foco de una audiencia internacional más allá del fútbol.

World Wrestling Entertainment produce Monday Night Raw desde 1993, consolidándolo como uno de sus programas insignia y uno de los shows semanales más longevos de la televisión. Su formato en vivo y la mezcla de espectáculo, narrativa y combate lo han convertido en una plataforma global con millones de espectadores cada semana.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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