Famoso rapero estadounidense resaltó a Motagua internacionalmente en evento de la WWE

Y se consolidó su carrera como solista con temas como “We Fly High”, uno de sus mayores éxitos comerciales. Además de su faceta musical, ha trabajado como ejecutivo discográfico y productor, manteniéndose activo en la industria desde finales de los años 90.<b>¿Orígenes hondureños? </b>Diversos sitios apuntan que su madre es oriunda de Aruba y su padre de Puerto Rico, no hay ningún vínculo familiar de forma cercana con Honduras.Durante la transmisión más reciente, Jim Jones estuvo ubicado a nivel de ringside, es decir, en primera fila cerca del cuadrilátero, lo que aumentó la visibilidad de su atuendo.<b>Su elección de vestir la camiseta de Motagua </b>no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente en Honduras, donde los seguidores del club destacaron el alcance internacional que representa ver sus colores en un evento de tal magnitud.Aunque no se han confirmado los motivos detrás de su elección, la escena refuerza la conexión entre la cultura urbana, el deporte y el entretenimiento global.<b> Para Motagua, este tipo de exposición</b> representa un impulso mediático significativo, colocando al club en el foco de una audiencia internacional más allá del fútbol.<b>World Wrestling Entertainment</b> produce Monday Night Raw desde 1993, consolidándolo como uno de sus programas insignia y uno de los shows semanales más longevos de la televisión. Su formato en vivo y la mezcla de espectáculo, narrativa y combate lo han convertido en una plataforma global con millones de espectadores cada semana.