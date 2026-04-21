Famoso rapero estadounidense resaltó a Motagua internacionalmente en evento de la WWE

El rapero estadounidense Jim Jones fue protagonista de un momento inesperado durante su aparición en el programa WWE Monday Night Raw, donde asistió como invitado. Se dejó ver con la camiseta del Motagua de la Liga Hondubet, generando una inmediata reacción entre los aficionados hondureños amantes de la lucha libre.

Su aparición en Raw no fue menor. El evento, celebrado el 20 de abril de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, forma parte de la programación semanal de la WWE y suele ser uno de los espectáculos más vistos del entretenimiento deportivo a nivel mundial. En esta edición, posterior a WrestleMania 42, se desarrollaron historias clave dentro de la empresa, incluyendo nuevos retos titulares y apariciones de grandes superestrellas. Jim Jones, cuyo nombre real es Joseph Guillermo Jones II, es una figura reconocida del hip hop neoyorquino. Nacido en el Bronx en 1976, alcanzó notoriedad como miembro del colectivo The Diplomats (Dipset). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE