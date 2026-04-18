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Mauricio Dubón se luce y los Bravos vuelven a derrotar a Phillies para seguir dominando el Este de la Liga Nacional

Atlanta ya garantizó ganar una nueva serie en la MLB y este domingo van por la barrida.

2026-04-18

Los Bravos de Atlanta se ilusionan cada vez más y uno de los grandes protagonistas es el hondureño Mauricio Dubón. En el juego de este sábado por la noche en el Citizens Bank Park los Bravos vencieron 3-1 a los Phillies de Philadelphia.

El campo corto sampedrano Mauricio Dubón opacó con su actuación a los legendarios Bryce Harper y J.T. Realmuto en el diamante. Conectó un hit para producir dos carreras.

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Todo se dio en la alta de la tercera entrada cuando cuando el abridor dominicano Cristopher Sánchez lanzó un sencillo de 85 millas y Mauricio Dubón conectó al jardín central, Ozzie Albies y Matt Olson anotaron las dos carreras para el 3-1.

Fue el único acierto en sus 4 turnos al bate. Este resultado no se movió más y fue el segundo triunfo de los Bravos sobre los Phillies en la serie que finaliza este domingo 19 de abril con el juego 3, inicia a las 5:20 pm hora de Honduras.

Los Bravos de Atlanta siguen imparable y tienen 8-2 en sus últimos 10 juegos, además de dominar la división del Este de la Liga Nacional de la MLB con 14 triunfos y 7 derrotas.

Mauricio Dubón ha participado en 19 juegos en la presente temporada regular, ha realizado 11 carreras personales, 22 hits y 12 carreras producidas. Su promedio al bate se queda en .319.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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