Mauricio Dubón se luce y los Bravos vuelven a derrotar a Phillies para seguir dominando el Este de la Liga Nacional

Los Bravos de Atlanta se ilusionan cada vez más y uno de los grandes protagonistas es el hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/numeros-envidiables-mauricio-dubon-y-su-inicio-dominador-en-grandes-ligas-para-liderar-la-ofensiva-de-los-bravos-LG30144690" target="_blank">Mauricio Dubón</a></b>. En el juego de este sábado por la noche en el Citizens Bank Park los Bravos vencieron 3-1 a los Phillies de Philadelphia.El campo corto sampedrano Mauricio Dubón opacó con su actuación a los legendarios<b> Bryce Harper y J.T. Realmuto </b>en el diamante. Conectó un hit para producir dos carreras.