Números envidiables: Mauricio Dubón y su inicio dominador en Grandes Ligas para liderar la ofensiva de los Bravos

El hondureño Mauricio Dubón atraviesa un momento espectacular en las Grandes Ligas, consolidándose como uno de los peloteros más productivos de los Atlanta Braves en este inicio de temporada.

Sus números ofensivos lo colocan entre los más destacados del equipo, liderando el departamento de hits con 20 imparables, empatado con la figura emergente Drake Baldwin.

Atlanta, por su parte, vive un gran presente en la División Este de la Liga Nacional, donde lidera con marca de 10 victorias y 6 derrotas, perfilándose como uno de los equipos más sólidos del arranque.