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Números envidiables: Mauricio Dubón y su inicio dominador en Grandes Ligas para liderar la ofensiva de los Bravos

El pelotero hondureño Mauricio Dubón brilla con Atlanta y se consolida como uno de los mejores bateadores en este inicio de temporada.

  • Números envidiables: Mauricio Dubón y su inicio dominador en Grandes Ligas para liderar la ofensiva de los Bravos

    El pelotero hondureño, Mauricio Dubón está brillando en su primera temporada como estelar de los Bravos de Atlanta, siendo el jugador con más hit en 16 partidos disputados.
2026-04-13

El hondureño Mauricio Dubón atraviesa un momento espectacular en las Grandes Ligas, consolidándose como uno de los peloteros más productivos de los Atlanta Braves en este inicio de temporada.

Sus números ofensivos lo colocan entre los más destacados del equipo, liderando el departamento de hits con 20 imparables, empatado con la figura emergente Drake Baldwin.

Atlanta, por su parte, vive un gran presente en la División Este de la Liga Nacional, donde lidera con marca de 10 victorias y 6 derrotas, perfilándose como uno de los equipos más sólidos del arranque.

Mauricio Dubón sigue conquistando la MLB: el catracho vuelve a lucirse en la paliza de los Bravos de Atlanta

La reciente paliza 13-1 sobre Cleveland fue una muestra del poder ofensivo del equipo, con Dubón como protagonista al conectar un doblete —su sexto de la campaña— además de dos sencillos.

El sampedrano también impulsó dos carreras para llegar a 11 en la temporada, ubicándose como el segundo jugador más productivo del roster en este apartado.

A esto se suman sus 10 carreras anotadas, registro que lo posiciona como el tercer jugador más efectivo del equipo en generación ofensiva, aprovechando cada oportunidad cuando sale al plato.

Con un impresionante promedio de bateo de .351, Dubón lidera a los Bravos y se perfila como una de las grandes sensaciones de la MLB, justo antes de iniciar una nueva serie ante los Miami Marlins.

Mauricio Dubón vuelve a conectar hit, otro doblete e impulsa dos carreras, y Bravos vapulearon a los Angelinos
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Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Periodista

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

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