Números envidiables: Mauricio Dubón y su inicio dominador en Grandes Ligas para liderar la ofensiva de los Bravos

La reciente paliza 13-1 sobre Cleveland fue una muestra del poder ofensivo del equipo, con Dubón como protagonista al conectar un doblete —su sexto de la campaña— además de dos sencillos.El sampedrano también impulsó dos carreras para llegar a 11 en la temporada, ubicándose como el segundo jugador más productivo del roster en este apartado.A esto se suman sus 10 carreras anotadas, registro que lo posiciona como el tercer jugador más efectivo del equipo en generación ofensiva, aprovechando cada oportunidad cuando sale al plato.Con un impresionante promedio de bateo de .351, Dubón lidera a los Bravos y se perfila como una de las grandes sensaciones de la MLB, justo antes de iniciar una nueva serie ante los Miami Marlins.