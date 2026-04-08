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Mauricio Dubón suma cuatro partidos al hilo conectando hit y fue protagonista en paliza de Bravos sobre Angelinos

El hondureño Mauricio Dubón destacó en la victoria 7-2 de Atlanta sobre Angels, extendiendo su racha con el bate y consolidándose como líder ofensivo.

  • Mauricio Dubón suma cuatro partidos al hilo conectando hit y fue protagonista en paliza de Bravos sobre Angelinos

    El sampedrano Mauricio Dubón volvió a conectar hit en cuarto partido consecutivo con los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas. Foto cortesía Bravos
2026-04-08

El hondureño Mauricio Dubón continúa encendido con el madero y fue protagonista en la contundente victoria 7-2 de los Atlanta Braves sobre los Los Angeles Angels, en una nueva jornada de las Grandes Ligas.

El originario de San Pedro Sula volvió a responder a la ofensiva con una destacada actuación que incluyó un sencillo, un doblete y una carrera anotada, siendo pieza clave dentro del lineup del conjunto de Atlanta.

El hondureño Mauricio Dubón sigue imparable en la MLB: así fue su segundo cuadrangular con Atlanta Braves

Dubón ha encontrado regularidad en el plato y lo demuestra con números sólidos. Su doblete lo posiciona como uno de los jugadores más productivos del equipo en extrabases, mientras que su carrera anotada le da seguridad en la parte ofensiva.

El catracho atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en MLB desde que debutó en 2019 con los Cerveceros de Milwaukee, liderando a su equipo con un impresionante promedio de bateo de .350, cifra que además lo coloca dentro del top 15 de toda la liga.

A esto se suma su porcentaje de embasado de .381, el mejor dentro de los Braves, reflejando su capacidad no solo para conectar hits, sino también para mantenerse constantemente en circulación.

Con 14 imparables en la temporada, el expelotero de los Astros de Houston se ubica en el segundo lugar del equipo en este rubro, solo superado por Drake Baldwin con 16, consolidándose como uno de los motores ofensivos de Atlanta en este inicio de campaña, incluso arriba de caballos como el venezolano, Ronald Acuña Jr que es octavo.

Además, el hondureño extendió a cuatro su racha de juegos consecutivos conectando al menos un hit, reafirmando su consistencia y perfilándose como una de las figuras latinas a seguir en la presente temporada de la MLB. ¡Mauricio es sin duda el deportista élite que pone en lo alto el nombre de Honduras!

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Redacción web
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