Mauricio Dubón suma cuatro partidos al hilo conectando hit y fue protagonista en paliza de Bravos sobre Angelinos

El hondureño Mauricio Dubón continúa encendido con el madero y fue protagonista en la contundente victoria 7-2 de los Atlanta Braves sobre los Los Angeles Angels, en una nueva jornada de las Grandes Ligas. El originario de San Pedro Sula volvió a responder a la ofensiva con una destacada actuación que incluyó un sencillo, un doblete y una carrera anotada, siendo pieza clave dentro del lineup del conjunto de Atlanta.

Dubón ha encontrado regularidad en el plato y lo demuestra con números sólidos. Su doblete lo posiciona como uno de los jugadores más productivos del equipo en extrabases, mientras que su carrera anotada le da seguridad en la parte ofensiva. El catracho atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en MLB desde que debutó en 2019 con los Cerveceros de Milwaukee, liderando a su equipo con un impresionante promedio de bateo de .350, cifra que además lo coloca dentro del top 15 de toda la liga.