El hondureño Mauricio Dubón sigue imparable en la MLB: así fue su segundo cuadrangular con Atlanta Braves

Los Atlanta Braves comenzaron con el pie izquierdo la serie de tres juegos ante los Los Angeles Angels tras caer 6-2 este lunes en el Angel Stadium of Anaheim. Pese a la derrota, el hondureño Mauricio Dubón volvió a destacar como una de las figuras de su equipo al conectar un potente cuadrangular por el jardín izquierdo. El batazo llegó tras un splitter de 86 mph lanzado por el pitcher Chase Silseth, que el catracho castigó con autoridad para mandar la pelota fuera del parque.

El homerun de Dubón fue uno de los pocos momentos positivos para los Braves en un encuentro donde no lograron reaccionar ante el empuje ofensivo de Los Angels en la cuarta entrada. El equipo dirigido por Walt Weiss suma así su segunda derrota consecutiva, luego de caer previamente ante los Arizona Diamondbacks. En cuanto a su actuación completa, Dubón tuvo tres turnos al bate. En la tercera entrada fue retirado por la vía del ponche, mientras que en la sexta conectó un rodado a tercera base que terminó en out en primera. En la novena fue su homerun. El hondureño mantiene un sólido inicio de temporada. Su promedio de bateo se ubica en .333, producto de 11 imparables en 36 turnos oficiales, con dos cuadrangulares, seis carreras anotadas y seis impulsadas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE