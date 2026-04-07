El hondureño Mauricio Dubón sigue imparable en la MLB: así fue su segundo cuadrangular con Atlanta Braves

El homerun de <b>Dubón </b>fue uno de los pocos momentos positivos para los <b>Braves </b>en un encuentro donde no lograron reaccionar ante el empuje ofensivo de Los Angels en la cuarta entrada. El equipo dirigido por Walt Weiss suma así su segunda derrota consecutiva, luego de caer previamente ante los <b>Arizona Diamondbacks</b>.En cuanto a su actuación completa, <b>Dubón </b>tuvo tres turnos al bate. En la tercera entrada fue retirado por la vía del ponche, mientras que en la sexta conectó un rodado a tercera base que terminó en out en primera. En la novena fue su homerun. El hondureño mantiene un sólido inicio de temporada. Su promedio de bateo se ubica en .333, producto de 11 imparables en 36 turnos oficiales, con dos cuadrangulares, seis carreras anotadas y seis impulsadas.