Dubón ocupa apoyo catracho: el precio de los boletos para ver el Braves vs Miami

El hondureño Mauricio Dubón volverá a estar en el centro de atención cuando los Atlanta Braves visiten este lunes a los Miami Marlins (4:40 p.m, hora de Honduras) en una serie que enfrenta a dos equipos con panoramas totalmente opuestos en la MLB.
Los Bravos de Atlanta llegan encendido y respaldado por la mejor marca de la Liga Nacional, mientras que Miami intenta salir de un complicado momento tras perder nueve de sus últimos 14 partidos,.
En medio de ese dominio aparece Dubón, quien continúa consolidándose como una de las piezas más versátiles y confiables dentro del conjunto de Georgia.
Los Braves vienen de imponerse 8-1 a los Boston Red Sox y alcanzaron su victoria número 32 de la temporada, manteniéndose además como una de las ofensivas más peligrosas del campeonato.
El equipo ha encontrado equilibrio tanto en el pitcheo como en la producción ofensiva, un escenario en el que el catracho ha sabido ganarse minutos importantes gracias a su capacidad para desempeñarse en múltiples posiciones.
La serie también representa una nueva oportunidad para Dubón de seguir aportando en una división que Atlanta domina con autoridad. Los Braves ya vencieron a Miami en dos de los tres encuentros disputados entre ambos durante abril y ahora buscarán repetir la historia en territorio de los Marlins.
Con Atlanta encendido y Dubón buscando seguir dejando huella en la mejor novena de la Liga Nacional, la serie promete convertirse en otro gran escaparate para el hondureño en la MLB.
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El duelo entre Braves vs Martlins se jugará en el Loandepor Park e iniciará a las 6:40 P.M (Hora local desde Miami).
El precio más accesible es de $16 y el más caro es de $118 dólares. Para más información DARLE CLICK AQUÍ, para comprar los boletos de hoy donde el hondureño buscará una vez más ser protagonista.