A puro batazo: Mauricio Dubón rumbo a los 50 jonrones en las Grandes Ligas

Dubón ha disputado 41 juegos en la presente campaña, registrando 40 imparables en 152 turnos al bate para un promedio de .263. Además, acumula 19 carreras anotadas, 10 dobles, dos triples, 25 carreras impulsadas y 11 bases por bolas.

El hondureño Mauricio Dubón continúa dejando huella en las Grandes Ligas y en la temporada 2026 ya suma tres cuadrangulares con los Bravos de Atlanta, consolidándose como una pieza importante para su equipo gracias a su versatilidad y aporte ofensivo.

Los tres jonrones del catracho han llegado en escenarios importantes de la MLB. El primero lo conectó el 2 de abril en el Chase Field de Phoenix frente a los Diamondbacks.

El segundo llegó el 6 de abril en el Angel Stadium de Anaheim contra los Angels; mientras que el tercero lo disparó el 13 de mayo en el Truist Park de Atlanta ante los Cubs.

Con estos números, Dubón sigue demostrando regularidad ofensiva y capacidad para responder en momentos clave, siendo uno de los peloteros hondureños más destacados en la historia de las Grandes Ligas.

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En sus estadísticas de por vida, el originario de Honduras ya acumula 705 partidos en MLB, con 533 imparables en 2,071 turnos oficiales. También registra 267 carreras anotadas, 109 dobles, seis triples y 42 jonrones.

Asimismo, el pelotero hondureño suma 225 carreras producidas, 112 boletos y mantiene un promedio vitalicio de .257, cifras que reflejan la consistencia que ha tenido desde su llegada al mejor béisbol del mundo.