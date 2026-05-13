Mauricio Dubón brilla con los Braves pegando tremendo home run

Los Bravos de Atlanta confirmaron por qué son uno de los equipos más temidos de la Liga Nacional al derrotar este miércoles 4-1 a los Cubs de Chicago . El encuentro no solo significó asegurar la serie en territorio hostil, sino que sirvió como vitrina para que el "caballo" hondureño, Mauricio Dubón, demostrara que su llegada a la organización ha sido un éxito total.

El hondureño Mauricio Dubón sigue poniendo el nombre del país muy en alto en la MLB y ahora desaparece la pelota con un home run de dos carreras al jardín izquierdo y extiende la ventaja de los Bravos a 4-1 en la 8va entrada.

DUBÓN: EL FACTOR DEL "CLUTCH"

El originario de San Pedro Sula fue la bujía del equipo. En la séptima entrada, Dubón castigó la madera con un cuadrangular solitario que amplió la ventaja y terminó de silenciar a las gradas de Chicago. Su capacidad para responder en momentos clave quedó evidenciada en las estadísticas del encuentro.

DOMINIO EN EL MONTÍCULO Y DEFENSA

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Además del madero de Dubón, el pitcheo de Atlanta se mantuvo sólido, permitiendo apenas una carrera y limitando las oportunidades de unos Cubs que no encontraron respuesta ante la rotación visitante. La defensa de los Bravos, respaldada por la versatilidad de sus jugadores, cerró los espacios en los momentos de apremio.

LO QUE VIENE

Con esta victoria, los Bravos regresan a casa con el ánimo a tope. La afición de Atlanta parece haber encontrado en el #14 a un nuevo referente, quien en apenas un cuarto de temporada se ha ganado el respeto de la liga y el corazón de la ciudad.

Para Honduras, la actuación de Dubón sigue rompiendo fronteras, estableciéndose no solo como un utility de lujo, sino como una pieza central en las aspiraciones de campeonato de los Bravos.



LOS NÚMEROS DEL CATRACHO

Hoy en el triunfo 4-1 y serie ganada contra los Cubs:

* 1 cuadrangular (3- séptimo lugar).

* ⁠2 impulsadas (25- empatado en tercer lugar).

* 1 anotada (19- quinto lugar).

▪️40 hits esta temporada (quinto lugar).

▪️.317 con corredores en posición de anotar (primer lugar).