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Hondureña a los Juegos Olímpicos de la Juventud: "Me sentí muy emocionada"

La caballista de 16 años de edad buscará traer una nueva medalla al país es este deporte que cada vez se hace más importante.

Hondureña a los Juegos Olímpicos de la Juventud: Me sentí muy emocionada

Olivia Cosenza montada en su hermoso caballo con el que compite en el ecuestre.
13 de mayo de 2026 a las 13:23

La jinete Olivia Cosenza representará al Ecuestre catracho en una competencia de orbe mundial, mostrando que dicha disciplina crece en el país. Esta es una gran noticia para el deporte hondureño ya que la joven representará la bandera cinco estrellas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.

“Yo empecé con este deporte porque de chiquita he venido a los Summer Camps aquí en La Herradura y siempre me han encantado los caballos”, comentó la caballista de 16 años.

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Y agregó: “Cuando recibí las noticias de que había clasificado, me sentí muy emocionada y motivada porque la Federación Ecuestre es la única Federación que ha obtenido una medalla en estos juegos y eso me hace querer tener mejores resultados. En cuanto a mi preparación, me he dedicado a entrenar todos los días para llegar en las mejores condiciones a los Dakar ”.

Esta será la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud , certamen en el que Honduras ya dejó huella en 2018 tras conquistar una medalla de oro por equipos y una medalla de bronce individual.

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“Le quiero dar gracias a mi familia, mis entrenadores y la Federación por todo su apoyo y al Comité Olímpico Hondureño porque todos han formado parte de mi clasificación”, cerró Olivia Cosenza.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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