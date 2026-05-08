Kevin Mejía vuelve a brillar y se clasifica a los Juegos Panamericanos Lima 2027

Su actuación en el torneo clasificatorio internacional no solo le otorgó el pase a la justa deportiva, sino que reafirmó su estatus como uno de los atletas más dominantes de la región en su especialidad.

La lucha olímpica hondureña continúa cosechando éxitos de cara al próximo ciclo continental. Kevin Mejía, una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional, ha sellado oficialmente su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 .

El camino de Mejía hacia la clasificación fue una exhibición de técnica y autoridad sobre el colchón. En su primer enfrentamiento, el luchador catracho se impuso con un rotundo 9-0 ante el representante de Argentina , dejando claro que su preparación física y táctica está en un punto óptimo.

Sin dar tregua a sus oponentes, repitió la dosis en su siguiente combate, venciendo por 8-0 al seleccionado de República Dominicana , victorias que le permitieron asegurar matemáticamente su presencia en Lima.

Este logro no es un hecho aislado para la delegación hondureña, ya que Mejía se une a Óscar Barrios como los clasificados en esta disciplina. Barrios, quien recientemente conquistó una medalla de plata, abrió el camino para la lucha nacional, demostrando que este deporte se ha convertido en un semillero de éxitos y una de las cartas más fuertes de Honduras dentro del ciclo olímpico internacional.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La consistencia de Kevin Mejía en competencias internacionales es un reflejo de la disciplina y el crecimiento que ha tenido la lucha olímpica en el país.

Su capacidad para mantenerse en la élite continental durante varios años lo posiciona no solo como un competidor, sino como un referente y mentor para las nuevas generaciones de atletas hondureños que buscan abrirse paso en el exigente escenario del deporte de alto rendimiento.