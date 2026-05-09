Elian Ávila desea conquistar a Honduras con el remo: “Es una emoción enorme”

¿Sabía usted que Honduras cuenta con medalla de oro en la disciplina de remo? Sí, es una realidad. El Maestre II <b>Elian Orlando Ávila Gonzáles</b>, integrante de la Fuerza Naval de Honduras, fue el encargado de hacerse de la presea dorada en los Juegos Centroamericanos de Guatemala el año pasado.Previo a la décima edición de los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/premios-diez-2026-gala-ganadores-jugadores-tecnicos-MC30455238" target="_blank">Premios Diez</a></b>, platicamos con el chico de 25 años, quien es originario de El Paraíso, y nos contó que nunca en su vida había practicado un deporte, pero una persona muy especial para él lo invitó a enamorarse del remo y años después llegaron los frutos.