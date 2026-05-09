Elian Ávila desea conquistar a Honduras con el remo: “Es una emoción enorme”

Previo a la décima edición de los Premios Diez , platicamos con el chico de 25 años, quien es originario de El Paraíso, y nos contó que nunca en su vida había practicado un deporte, pero una persona muy especial para él lo invitó a enamorarse del remo y años después llegaron los frutos.

¿Sabía usted que Honduras cuenta con medalla de oro en la disciplina de remo? Sí, es una realidad. El Maestre II Elian Orlando Ávila Gonzáles , integrante de la Fuerza Naval de Honduras, fue el encargado de hacerse de la presea dorada en los Juegos Centroamericanos de Guatemala el año pasado.

La disciplina militar de Elian fue clave para demostrar su rapidez y fuerza dentro del agua. Por eso recuerda todo lo que tuvo que pasar para ganar su medalla de oro y va por la segunda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este 2026.



LA ENTREVISTA

Cuéntanos Elian para la gente que quizá no te conoce tanto: ¿cómo ha sido tu recorrido en el remo?

En octubre fui campeón centroamericano en una competencia que se realizó en Guatemala. También he estado en Brasil, en un clasificatorio para Juegos Olímpicos, y competí en Colombia.

¿A qué edad comenzaste en el remo? ¿Cómo nació ese interés?

Soy parte de la Fuerza Naval. Estando allí, un exentrenador de Guatemala, que ya falleció, me preguntó si quería practicar este deporte. Yo nunca había practicado ningún deporte en mi vida, pero decidí intentarlo. Consulté con mis jefes y me apoyaron. Después de seis meses entrenando, surgió mi primer viaje a Colombia. Ahí me fui inspirando, empecé a dar resultados y me quedé en este deporte. Comencé a los 21 años.

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¿Cuántos años llevas practicando el deporte?

Llevó aproximadamente 4 años.

¿Y desde el principio te gustó?

Sí, desde el primer momento me gustó muchísimo y me ha encantado.

¿Cuál fue tu primera competencia nacional e internacional?

La internacional fue en Colombia, en 2021. A nivel nacional fue en Guatemala.

¿Y tu mejor momento ha sido el del año pasado?

Sí, el año pasado, en octubre, cuando quedé campeón centroamericano.

Háblanos de ese campeonato centroamericano. ¿Contra quiénes competiste y cómo fue el torneo?

Competí contra representantes de todos los países centroamericanos. También tuvimos clasificatorios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a los que logramos clasificar. Se realizarán el 10 de julio en República Dominicana.

¿Qué significado tienen para ti los Premios Diez? ¿Habías escuchado antes de este evento?

La verdad, nunca había escuchado de estos premios, pero siento una emoción enorme. Me siento muy contento de estar aquí.

Y cuando te dijeron que ibas a estar en los Premios Diez, ¿Qué sentiste?

Muchos nervios. Pensé: “¿Dónde estoy ahora?”. Recordé cómo empecé y cómo he ido escalando poco a poco. Ha sido una emoción enorme.

Para cerrar, ¿Cuáles son tus expectativas de aquí en adelante en el remo?

Tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La idea es entrenar muy fuerte; vamos a realizar un plan de entrenamiento en Colombia y queremos ir a ganar.