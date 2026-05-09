Liga Hondubet

EN VIVO Motagua vs Olancho: Obligados a ganar y alcanzar a Génesis en la tabla

El encuentro es por la jornada 3 de la triangular del grupo B del torneo Clausura.

  • EN VIVO Motagua vs Olancho: Obligados a ganar y alcanzar a Génesis en la tabla

    Motagua llega con un punto y Olancho sin nada a este enfrentamiento, el margen de error es mínimo. Fotos DIEZ.
2026-05-09

El cierre de la primera vuelta de las triangulares del torneo Clausura promete emociones fuertes este sábado 9 de mayo cuando Motagua reciba al Olancho FC, duelo correspondiente a la jornada 3 del grupo B de la Liga Hondubet.

Los azules llegan con la presión de conseguir su primer triunfo en esta fase luego de empatar en su debut ante Génesis PN y quedar momentáneamente en la segunda posición del grupo con un punto, mientras que los Potros afrontan un compromiso clave tras iniciar las triangulares con derrota frente a los Caninos y ubicarse en el fondo de la tabla.

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El conjunto dirigido por el español Javier López sabe que una victoria en casa podría colocarlo a la par del líder Génesis PN, que tiene 4 puntos, y tomar impulso de cara a la segunda vuelta de las triangulares.

Motagua además cuenta con la ventaja deportiva por haber sido cabeza de serie del grupo B tras finalizar mejor ubicado en las vueltas regulares.

Por su parte, Olancho FC llega obligado a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la gran final. Los olanchanos no pueden permitirse otro tropiezo, ya que una nueva derrota los dejaría en una situación comprometida en la pelea por el boleto decisivo.

El duelo también genera expectativa por el antecedente reciente entre ambos clubes, dos equipos que suelen protagonizar encuentros intensos y disputados.

DETALLES DEL JUEGO
Sede: Tegucigalpa
Estadio: Nacional Chelato Uclés
Hora de inicio: 6 de la noche
Árbitro: José Valladares
Transmisión: Puedes seguir el Minuto a Minuto por DIEZ.HN y en TV por TVC.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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