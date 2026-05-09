EN VIVO Motagua vs Olancho: Obligados a ganar y alcanzar a Génesis en la tabla

El cierre de la primera vuelta de las triangulares del torneo Clausura promete emociones fuertes este sábado 9 de mayo cuando Motagua reciba al Olancho FC, duelo correspondiente a la jornada 3 del grupo B de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet.</a></b>Los azules llegan con la presión de conseguir su primer triunfo en esta fase luego de empatar en su <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/genesis-pn-vs-motagua-en-vivo-transmision-goles-resultado-triangulares-clausura-2026-liga-nacional-KE30438442" target="_blank">debut ante Génesis PN</a></b> y quedar momentáneamente en la segunda posición del grupo con un punto, mientras que los Potros afrontan un compromiso clave tras iniciar las triangulares con derrota frente a los Caninos y ubicarse en el fondo de la tabla.