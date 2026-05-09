EN VIVO Motagua vs Olancho: Obligados a ganar y alcanzar a Génesis en la tabla

Los azules llegan con la presión de conseguir su primer triunfo en esta fase luego de empatar en su debut ante Génesis PN y quedar momentáneamente en la segunda posición del grupo con un punto, mientras que los Potros afrontan un compromiso clave tras iniciar las triangulares con derrota frente a los Caninos y ubicarse en el fondo de la tabla.

El cierre de la primera vuelta de las triangulares del torneo Clausura promete emociones fuertes este sábado 9 de mayo cuando Motagua reciba al Olancho FC, duelo correspondiente a la jornada 3 del grupo B de la Liga Hondubet.

El conjunto dirigido por el español Javier López sabe que una victoria en casa podría colocarlo a la par del líder Génesis PN, que tiene 4 puntos, y tomar impulso de cara a la segunda vuelta de las triangulares.

Motagua además cuenta con la ventaja deportiva por haber sido cabeza de serie del grupo B tras finalizar mejor ubicado en las vueltas regulares.

Por su parte, Olancho FC llega obligado a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la gran final. Los olanchanos no pueden permitirse otro tropiezo, ya que una nueva derrota los dejaría en una situación comprometida en la pelea por el boleto decisivo.

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El duelo también genera expectativa por el antecedente reciente entre ambos clubes, dos equipos que suelen protagonizar encuentros intensos y disputados.



DETALLES DEL JUEGO

Sede: Tegucigalpa

Estadio: Nacional Chelato Uclés

Hora de inicio: 6 de la noche

Árbitro: José Valladares

Transmisión: Puedes seguir el Minuto a Minuto por DIEZ.HN y en TV por TVC.