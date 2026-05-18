¿Qué es el punto invisible? La ventaja que tiene el Real España sobre Marathón

Este lunes se confirman los finalistas del Torneo Clausura 2025-26 de la Liga Hondubet con los duelos entre Motagua y Genesis FC (6:00 p.m) y el Real España vs Marathon (8:15 p.m.)
Los azules solo les vale ganar su duelo ante los caninos para poder clasificarse a la final. Mientras que el equipo dirigido por Fernando Araujo le basta un empate para ser la sorpresa en la final.
Por otro lado, Real España es el otro obligado a ganar ante Marathon para poder meterse a la final, luego de que el equipo verdolaga llegara a 6 unidades tras eliminar a Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño.
Muchos se preguntan: ¿por qué Olimpia y Marathon quedarían eliminados de la final si Real España llegaría a la misma cantidad de puntos (6pts) que ellos? Y acá te lo explicamos.
EL PUNTO INVISIBLE: ASÍ SE DEFINEN A LOS FINALISTAS
Si existe empate en puntos en la fase de triangulares avanzará el equipo a la gran final el que cumpla con los criterios de desempate en el orden siguiente.
-PRIMERO: Si los equipos 1 (Real España) y 2 (Motagua) de la fase 1: clasificatoria, terminarán empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 y 6 gozarán del punto invisible ó/ extra que les otorgaría el derecho de ser ganadores de la fase.
*Es decir que si Real España gana hoy ante Marathon llegará a seis puntos, mismos que tendría Olimpia y Marathon, sin embargo, por haber quedado líder del torneo goza de un punto extra, algo que lo coloca en la final.
OTRAS REGLAS DE COMO SE DEFINEN LOS FINALISTAS
SEGUNDO: En el caso de empate en la fase 2: triangulares de los equipos que ocupen las posiciones 3, 4, 5 y 6 avanzará el que obtenga mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos en la fase 2.
TERCERO: De persistir el empate aún aplicando los criterios que anteceden, Se tomarán los siguientes criterios:
A: Mayor número de goles anotados en la fase 2: triangulares.
B: Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (todas las fases).
C: Mayor diferencia de goles en su serie particular (todas las fases).
D: Mayor número de goles anotados como visitante, en su serie particular (todas las fases).
E: (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados sobre las tarjetas amarillas y rojas de cada equipo ha obtenido durante la serie particular (todas las fases), observando los siguientes parámetros:
Tarjeta Amarilla equivaldrá a 1 punto.
Tarjeta Roja equivaldrá a 2 puntos.
F: Sorteo efectuado por la Liga Hondubet.