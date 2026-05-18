  1. Liga Hondubet

¿Qué es el punto invisible? La ventaja que tiene el Real España sobre Marathón

¿Por qué si gana el Real España puede clasificarse a la final si llega a los mismos puntos que Olimpia y Marahtón?

¿Qué es el punto invisible? La ventaja que tiene el Real España sobre Marathón

¿Qué es el punto invisible y por qué Real España puede clasificar gracias a eso si vence a Marathón?

 Cortesía
18 de mayo de 2026 a las 09:54

Este lunes se confirman los finalistas del Torneo Clausura 2025-26 de la Liga Hondubet con los duelos entre Motagua y Genesis FC (6:00 p.m) y el Real España vs Marathon (8:15 p.m.)

Los azules solo les vale ganar su duelo ante los caninos para poder clasificarse a la final. Mientras que el equipo dirigido por Fernando Araujo le basta un empate para ser la sorpresa en la final.

Por otro lado, Real España es el otro obligado a ganar ante Marathon para poder meterse a la final, luego de que el equipo verdolaga llegara a 6 unidades tras eliminar a Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño.

Nájar revela por qué le cierra las puertas a la H: "Mantengo mi decisión"

Muchos se preguntan: ¿por qué Olimpia y Marathon quedarían eliminados de la final si Real España llegaría a la misma cantidad de puntos (6pts) que ellos? Y acá te lo explicamos.

EL PUNTO INVISIBLE: ASÍ SE DEFINEN A LOS FINALISTAS

Si existe empate en puntos en la fase de triangulares avanzará el equipo a la gran final el que cumpla con los criterios de desempate en el orden siguiente.

-PRIMERO: Si los equipos 1 (Real España) y 2 (Motagua) de la fase 1: clasificatoria, terminarán empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 y 6 gozarán del punto invisible ó/ extra que les otorgaría el derecho de ser ganadores de la fase.

*Es decir que si Real España gana hoy ante Marathon llegará a seis puntos, mismos que tendría Olimpia y Marathon, sin embargo, por haber quedado líder del torneo goza de un punto extra, algo que lo coloca en la final.

Daniel Otero explota tras conocer quién pitará ante Real España: "Nos perjudicaron"

OTRAS REGLAS DE COMO SE DEFINEN LOS FINALISTAS

SEGUNDO: En el caso de empate en la fase 2: triangulares de los equipos que ocupen las posiciones 3, 4, 5 y 6 avanzará el que obtenga mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos en la fase 2.

TERCERO: De persistir el empate aún aplicando los criterios que anteceden, Se tomarán los siguientes criterios:

A: Mayor número de goles anotados en la fase 2: triangulares.

B: Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (todas las fases).

C: Mayor diferencia de goles en su serie particular (todas las fases).

D: Mayor número de goles anotados como visitante, en su serie particular (todas las fases).

E: (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados sobre las tarjetas amarillas y rojas de cada equipo ha obtenido durante la serie particular (todas las fases), observando los siguientes parámetros:

Tarjeta Amarilla equivaldrá a 1 punto.

Tarjeta Roja equivaldrá a 2 puntos.

F: Sorteo efectuado por la Liga Hondubet.

Unime ahora al canal
Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias