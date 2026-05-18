¿Qué es el punto invisible? La ventaja que tiene el Real España sobre Marathón

Este lunes se confirman los finalistas del Torneo Clausura 2025-26 de la Liga Hondubet con los duelos entre Motagua y Genesis FC (6:00 p.m) y el Real España vs Marathon (8:15 p.m.) Los azules solo les vale ganar su duelo ante los caninos para poder clasificarse a la final. Mientras que el equipo dirigido por Fernando Araujo le basta un empate para ser la sorpresa en la final. Por otro lado, Real España es el otro obligado a ganar ante Marathon para poder meterse a la final, luego de que el equipo verdolaga llegara a 6 unidades tras eliminar a Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño.

Muchos se preguntan: ¿por qué Olimpia y Marathon quedarían eliminados de la final si Real España llegaría a la misma cantidad de puntos (6pts) que ellos? Y acá te lo explicamos.

EL PUNTO INVISIBLE: ASÍ SE DEFINEN A LOS FINALISTAS

Si existe empate en puntos en la fase de triangulares avanzará el equipo a la gran final el que cumpla con los criterios de desempate en el orden siguiente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE -PRIMERO: Si los equipos 1 (Real España) y 2 (Motagua) de la fase 1: clasificatoria, terminarán empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 y 6 gozarán del punto invisible ó/ extra que les otorgaría el derecho de ser ganadores de la fase. *Es decir que si Real España gana hoy ante Marathon llegará a seis puntos, mismos que tendría Olimpia y Marathon, sin embargo, por haber quedado líder del torneo goza de un punto extra, algo que lo coloca en la final.

OTRAS REGLAS DE COMO SE DEFINEN LOS FINALISTAS