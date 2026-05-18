Mauricio Dubón y Atlanta Braves sufren penosa paliza en la MLB ante Miami Marlins

Los Atlanta Braves del hondureño Mauricio Dubón vivieron una noche para el olvido tras caer de manera increíble 12-0 ante los Miami Marlins en el primero de los cuatro juegos de la serie entre ambos equipos en las Grandes Ligas.

La novena dirigida por Walt Weiss comenzó a sufrir desde la parte baja de la segunda entrada, cuando Joe Mack conectó un rodado por la primera base que permitió a Connor Norby anotar la primera carrera del compromiso.

A partir de ese momento, el encuentro tomó un solo rumbo. En el LoanDepot Park, los Marlins dominaron de principio a fin y aprovecharon cada oportunidad para castigar tanto al pitcheo como a la ofensiva de Atlanta.