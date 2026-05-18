Chicas, niños y el sujeto que bajó del bus del Génesis previo al partido vs Motagua

Las imágenes que nos dejó la previa del partido entre Motagua y Génesis en el estadio Nacional. Así bajaron del bus... FOTOS: Alex Pérez / José Vásquez.
Esta pareja llegó al estadio Nacional a apoyar a su equipoen este juego de liguilla.
Las chicas del Motagua que no paravan de alentar desde las afueras del recinto capitalino.
¡Qué foto más bella! Esta pequeña disfruta la previa del partido, cargada en hombros de papá.
Este par de niñosllegaron con sus uniformesde las ligas menores y con ellos una águila, la mascota del Motagua.
La chica del Motagua buscaba en cada lado al fotógrafo de DIEZ y así nos sonreía.
Génesis FC también tuvo apoyo en el estadio Nacional y así llegaban los fans de los cachorros.
Fernando Mira, antes de comenzar el partido, se sentó en el banquillo y miró por unos minutos la cancha como que estaba ido.
Gabriel Araujo, jugador brasileño del Génesis, llegó así al estadio Nacional.
Los fanáticos del Motagua muy bien identificados en las afueras del estadio previo al inicio del juego.
La entrada de Motagua al estadio Nacional fue un poema; muchos aficionados pidiéndoles la clasificación a la final, hubo fotos, aplausos y cánticos.
Javier López era asediado por los aficionados del Motagua, que le solicitaban fotos.
Los barristas del Motagua llevaron instrumentos al estadio, pero no pudieron ingresarlos por prohibición.
Droopy Gómez, jugador del Motagua, es uno de los consentidos por la afición azul.
Gustavo Sánchez, ex Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad del Gobierno de Xiomara Castro, que es el presidente del Génesis FC.