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Chicas, niños y el sujeto que bajó del bus del Génesis previo al partido vs Motagua

Las imágenes que nos dejó la previa del partido entre Motagua y Génesis en el estadio Nacional. Así bajaron del bus...

    Chicas, niños y el sujeto que bajó del bus del Génesis previo al partido vs Motagua
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    Las imágenes que nos dejó la previa del partido entre Motagua y Génesis en el estadio Nacional. Así bajaron del bus... FOTOS: Alex Pérez / José Vásquez.
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    Esta pareja llegó al estadio Nacional a apoyar a su equipoen este juego de liguilla.
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    Las chicas del Motagua que no paravan de alentar desde las afueras del recinto capitalino.
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    ¡Qué foto más bella! Esta pequeña disfruta la previa del partido, cargada en hombros de papá.
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    Este par de niñosllegaron con sus uniformesde las ligas menores y con ellos una águila, la mascota del Motagua.
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    La chica del Motagua buscaba en cada lado al fotógrafo de DIEZ y así nos sonreía.
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    Génesis FC también tuvo apoyo en el estadio Nacional y así llegaban los fans de los cachorros.
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    Fernando Mira, antes de comenzar el partido, se sentó en el banquillo y miró por unos minutos la cancha como que estaba ido.
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    Gabriel Araujo, jugador brasileño del Génesis, llegó así al estadio Nacional.
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    Los fanáticos del Motagua muy bien identificados en las afueras del estadio previo al inicio del juego.
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    La entrada de Motagua al estadio Nacional fue un poema; muchos aficionados pidiéndoles la clasificación a la final, hubo fotos, aplausos y cánticos.
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    Javier López era asediado por los aficionados del Motagua, que le solicitaban fotos.
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    Los barristas del Motagua llevaron instrumentos al estadio, pero no pudieron ingresarlos por prohibición.
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    Droopy Gómez, jugador del Motagua, es uno de los consentidos por la afición azul.
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    Gustavo Sánchez, ex Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad del Gobierno de Xiomara Castro, que es el presidente del Génesis FC.
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