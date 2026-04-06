¡Sismo en Marathón! Indisciplina, peleas, malos resultados y siete jugadores en la cuerda floja

Otro de los detalles que logramos conocer fue un altercado que se dio recientemente entre <b>André Orellana</b> y <b>Rubilio Castillo</b> lo cual obligó a detener el entrenamiento. Lo cierto es que Marathón no vive su mejor momento en el camerino y Lavallén busca la manera de enderezar el timón.En partidos anteriores, Lavallén ha tenido discusiones con aficionados del conjunto sampedrano, que también han polemizado con varios jugadores del equipo después de los partidos.El próximo partido del conjunto esmeralda será como local nada más y nada menos que contra <b>Motagua</b>, que después de 12 fechas disputadas, se mantiene invicto y en la cima del torneo