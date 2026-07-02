Marathón toma decisión final con Bryan Moya luego de estar entrenando por separado

La salida del atacante se produce a pocas semanas del inicio del torneo Apertura y de la Copa Centroamericana, competencias para las que el conjunto verdolaga continúa ajustando su plantilla. La directiva y el futbolista alcanzaron un acuerdo para finalizar anticipadamente el vínculo que los unía.

La etapa de Bryan Moya con Marathón llegó oficialmente a su fin. El delantero hondureño rescindió su contrato de mutuo acuerdo con la institución sampedrana, poniendo punto final a un paso por el club que estuvo marcado por la polémica y un rendimiento muy por debajo de las expectativas generadas con su fichaje.

DIARIO DIEZ conoció que Bryan Moya fue separado del primer equipo a mitad del torneo Clausura luego de verse involucrado en supuestos actos de indisciplina dentro del club. Como medida disciplinaria, la junta directiva decidió enviarlo al equipo de reservas, donde permaneció mientras se definía su futuro.

En el aspecto deportivo, el exseleccionado nacional nunca logró consolidarse con la camiseta verde. Disputó 11 partidos oficiales durante el Clausura, pero no consiguió marcar goles, una estadística que contrastó con la expectativa que despertó su incorporación como uno de los fichajes más llamativos del campeonato.

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Con la rescisión de su contrato, Bryan Moya queda como agente libre y podrá negociar con cualquier equipo para continuar su carrera. Mientras tanto, Marathón cierra un capítulo que no cumplió con las expectativas ni en lo deportivo ni en lo institucional, enfocándose ahora en la conformación del plantel que buscará protagonismo en el Apertura y la Copa Centroamericana.