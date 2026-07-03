  1. Liga Hondubet

CONDEPOR transformará la iluminación del Estadio Nacional Chelato Uclés

Como parte del proyecto, el especialista Jaime Rivera, representante de la empresa MUSCO, realizó una inspección técnica en el Estadio Nacional.

03 de julio de 2026 a las 14:20

El deporte hondureño está cerca de recibir una importante mejora en su infraestructura gracias a un proyecto impulsado por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR). La iniciativa contempla la modernización del sistema de iluminación del Estadio Nacional y del Complejo Deportivo José Simón Azcona, conocido como la Villa Olímpica, con el objetivo de cumplir los requisitos exigidos para competencias internacionales.

Bajo la dirección del ministro Gerardo Fajardo, CONDEPOR trabaja en un plan integral que permitirá elevar la calidad de ambos escenarios deportivos. La intención es que estas instalaciones ofrezcan mejores condiciones tanto para la práctica del deporte como para la realización de eventos de alto nivel y transmisiones televisivas de primer nivel.

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Como parte del proyecto, el especialista Jaime Rivera, representante de la empresa MUSCO, realizó una inspección técnica en el Estadio Nacional, donde evaluó el estado actual del sistema de iluminación y presentó una propuesta para su renovación.

"Después de darnos la visita acá por todo el campo, nos damos cuenta que estamos que sí estamos deficientes en la iluminación vertical que es la iluminación necesaria para transmisión de partidos en alta definición. Y la manera de arreglar esto es hacer un diseño de iluminación en ingeniería adecuada para los requerimientos de Concacaf. Actualmente las ubicación de las torres no logran cumplir con el cien por ciento, se necesitaría intervenir, retomar el sistema eléctrico desde cero", dijo Jaime Rivera de MUSCO, quien presentó el plan para mejorar el sistema de iluminación en el Estadio Nacional.

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Con esta intervención, CONDEPOR busca que los principales recintos deportivos del país cuenten con infraestructura acorde a los estándares internacionales, lo que permitirá albergar competiciones de mayor nivel y ofrecer mejores condiciones para atletas, aficionados y medios de comunicación.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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