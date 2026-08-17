Revelan romance de Cristiano tras casarse con Georgina: "Todo comenzó..."

La empresaria y modelo paraguaya Gabriela Guillén ha causado revuelo en las últimas horas tras señalar públicamente que mantuvo una relación sentimental con el astro portugués Cristiano Ronaldo. Además, le dejó su mensaje a Georgina Rodríguez, esposa de CR7.
Sus declaraciones han generado gran impacto en redes sociales, especialmente por los detalles que ha revelado sobre el vínculo que ambos habrían mantenido en el pasado.
Aunque aseguró que aquella historia sentimental quedó atrás hace varios años, la paraguaya decidió contar algunos detalles sobre cómo comenzó y terminó su vínculo con Cristiano Ronaldo.
En declaraciones a la periodista española Beatriz Cortázar, Gabriela explicó que su relación con Cristiano Ronaldo llegó a su fin durante un viaje del delantero a Turín.
Esta revelación volvió a despertar interrogantes sobre la cronología de aquella relación y su posible coincidencia con el inicio del romance entre Cristiano y Georgina Rodríguez.
Sin embargo, Guillén fue contundente al despejar cualquier tipo de duda sobre un posible solapamiento entre ambas relaciones. La empresaria aseguró que tanto ella como Cristiano se encontraban solteros durante el tiempo que mantuvieron aquel vínculo.
Además, Gabriela reveló que Cristiano Ronaldo la felicitó cuando quedó embarazada y aseguró que, pese al paso de los años y a que sus caminos tomaron rumbos diferentes, ambos mantienen una buena relación.
Las primeras informaciones surgieron en el programa 'El verano se mueve', de Telecinco, donde se afirmó que la fisioterapeuta habría contado a una compañera de 'Supervivientes' que había mantenido una relación con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.
Hasta ese momento, los detalles habían trascendido principalmente a través de terceras personas. Ahora, Guillén decidió hablar personalmente sobre el tema ante los micrófonos de Europa Press y confirmar algunos de los aspectos que habían circulado públicamente.
"Esto no ha salido de mí. Lo ha sacado una compañera y lo sabéis", explicó inicialmente al ser consultada sobre su relación con Cristiano Ronaldo.
Lejos de referirse negativamente al futbolista, Guillén dejó claro que conserva una buena opinión de él y que continúa admirándolo. "Es una persona bastante importante para mí que admiro muchísimo", señaló.
Gabriela también contó cómo surgió su vínculo con el entonces jugador del Real Madrid. Según explicó, todo comenzó de una manera natural y relacionada con el ámbito profesional.
"Empezó como una cosa normal, común y de trabajo", relató la paraguaya en relación a la relación con Cristiano Ronaldo.
De acuerdo con las informaciones que habían trascendido anteriormente, ambos habrían iniciado su relación alrededor de 2015, después de que Cristiano Ronaldo terminara su romance con Irina Shayk. Sin embargo, Guillén prefirió no entrar en fechas específicas y describió aquella etapa simplemente como "una cosa breve de mi pasado".
Uno de los puntos que más dudas había generado era precisamente la cronología de los acontecimientos. Cristiano Ronaldo conoció posteriormente a Georgina Rodríguez y las fechas que habían circulado inicialmente provocaron especulaciones sobre una posible coincidencia entre ambas historias.
Ante esta situación, Gabriela Guillén fue tajante cuando Europa Press le preguntó si su relación con Cristiano había coincidido con el inicio del romance entre el portugués y Georgina. "Para nada, para nada, nunca", respondió.
De esta manera, la empresaria aseguró que no existió ningún solapamiento entre las relaciones y que ambos estaban solteros cuando mantuvieron su romance.
Guillén también se refirió a la reciente boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez y aseguró que se encuentra feliz por la nueva etapa que atraviesa el futbolista.
"Estoy muy contenta por él porque lo conozco y sé que se merece toda la felicidad del mundo", manifestó en relación a Cristiano Ronaldo y la boda con Georgina.
La paraguaya aprovechó además para destacar la trayectoria de Cristiano Ronaldo y todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera profesional. "Admiro muchísimo de dónde ha salido. Se lo curra mucho, y él y Georgina vienen de mundos muy parecidos", afirmó Gabriela Guillén.
Con estas declaraciones, la paraguaya puso nuevamente su historia con Cristiano Ronaldo bajo los reflectores, aunque dejó claro que se trata de una relación del pasado y que actualmente mantiene respeto y admiración por el futbolista.
La empresaria le dejó el mensaje a Georgina que su relación con Cristiano Ronaldo fue en el tiempo de que no estaban juntos.