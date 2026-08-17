Tragedia en Italia: la razón por la que futbolista promesa queda en coma inducido

El joven de 20 años fue trasladado de emergencia en helicóptero a un hospital de Sassari, donde permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos debido a una importante acumulación de líquido en los pulmones
El futbolista francés Yael Trepy, delantero del Cagliari de Italia, se encuentra hospitalizado en estado grave luego de sufrir un accidente en una piscina durante sus vacaciones en Cerdeña.
El jugador de 20 años tuvo dificultades para mantenerse a flote después de terminar en la zona más profunda de la piscina por causas que todavía no han sido esclarecidas.
El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del domingo en el norte de la isla italiana, según la reconstrucción inicial de los hechos.
Trepy habría estado a punto de ahogarse antes de ser auxiliado por los servicios de emergencia que acudieron al lugar.
El Cagliari confirmó que el joven permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del centro médico.
Los médicos realizaron una tomografía del tórax que detectó una importante acumulación de líquido en los pulmones.
Ante esta situación, el cuerpo médico decidió mantener al futbolista en coma inducido y bajo vigilancia permanente.
El club italiano aseguró que mantiene comunicación constante con el hospital y con los familiares del jugador.
La entidad también señaló que sigue con máxima atención la evolución de su estado de salud durante las próximas horas.
Trepy nació en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, localidad ubicada en la región francesa de Île-de-France, y comenzó su formación futbolística en el equipo de su ciudad.
Posteriormente pasó por el Créteil-Lusitanos, donde permaneció hasta finales de 2022 antes de dar el salto al fútbol italiano.
En enero de 2023 se incorporó al Cagliari y rápidamente comenzó a destacar en las categorías inferiores del club, especialmente con el equipo sub-18.
Durante su primera temporada completa en Cerdeña, el delantero consiguió marcar 14 goles y se convirtió en uno de los jóvenes con mayor proyección de la institución.
En enero de 2026 recibió la oportunidad de debutar con el primer equipo ante el Cremonese y tuvo un estreno espectacular al marcar apenas cuatro minutos después de ingresar al terreno de juego.
Su tanto llegó en el minuto 88 y permitió al Cagliari rescatar un empate 2-2, en una de las actuaciones más recordadas de su todavía corta carrera profesional.