Mourinho y la sorpresa en el Madrid; bajas en Barcelona y bomba de Benzema

Las últimas novedades en el mercado de fichajes de Europa: Mourinho dio luz verde al próximo refuerzo del Real Madrid, movimientos en Barcelona y la bomba de Benzema en Arabia Saudita.
"Estoy contento. Han sido unos días intensos, pero feliz de que se haya resuelto todo. Por supuesto que jugar en el Barcelona es un sueño. Tengo ganas de estar con mis compañeros, que a la mayoría ya los conozco. Vamos por la Champions ", expresó Rodri en su llegada a Barcelona. Este martes pasará revisión médica y firmará contrato hasta 2030 con los azulgranas.
OFICIAL / Arnau Ortiz ya es del primer equipo del Atlético. El extremo catalán, tras una gran campaña con el filial y convencer en la pretemporada a Simeone, ya podrá ser tomado en cuenta por el DT argentino y lucirá el dorsal 16.
OFICIAL / Frank Lampard tiene un nuevo delantero. El Coventry sigue reforzándose de cara a su regreso a la Premier League, que no pisa desde hace 26 años, y pagó 10,5 millones de euros por el africano Taiwo Awoniyi, procedente del Nottingham Forest.
Deco se reunió con los agentes de Marc Bernal y expresó la total confianza que hay en el jugador a pesar del fichaje de Rodri. El director deportivo del Barcelona ofreció una ampliación del contrato por dos temporadas más. El canterano está vinculado hasta 2029 después de que firmara hace un año su última renovación.
El Como presentó una oferta a la Fiorentina por Moise Kean de 5 millones de euros fijos y una obligación de compra de 25 millones garantizados. Sin embargo, el cuadro violeta espera recibir una cantidad mayor para dar luz verde a la operación. Por su parte, el delantero dio el 'ok' para cambiar de club.
OFICIAL / Kervin Arriaga ya es del AEK Atenas. El volante hondureño se despidió del Levante y firma hasta 2030 con el vigente campeón de Grecia, que pagó unos 5 millones de euros por su contratación.
OFICIAL / Barcelona y Ajax han alcanzado un acuerdo para el traspaso del canterano Jofre Torrents. El lateral zurdo pone rumbo al conjunto neerlandés, dirigido por Míchel, donde coincidirá con Ter Stegen. Cabe recordar que tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo blaugrana la temporada pasada.
El periodista Fabrizio Romano adelanta que el Milan cerró un acuerdo por el fichaje del belga Diego Moreira, procedente del Strasburgo. La operación alcanza los 50 millones de euros más variables, incluyendo además una cláusula de futura venta.
Informa la BBC que Manchester United ha decidido no escuchar ofertas por su capitán, Bruno Fernandes. Galatasaray, Milan y Juventus habrían tanteado al entorno del jugador, pero todo indica que se quedará en Old Trafford.
OFICIAL / Otra joya griega en la Bundesliga. Giannis Konstantelias se suma al Borussia Dortmund, siguiendo los pasos de su compatriota Konstantinos Karetsas. El volante ofensivo llega desde el PAOK a cambio de 26 millones de euros y firma hasta 2031.
A pesar de que la fecha límite para presentar una oferta superior a los 120 millones de euros al Chelsea expiró, el Manchester City podría intentar el fichaje de Enzo Fernández antes del cierre del mercado. El periodista Ben Jacobs asegura que los 'Cityzens' todavía no renuncian al volante argentino, el elegido para reemplazar a Rodri.
OFICIAL / Julio Enciso regresa al Ipswich. La entidad inglesa anunció el fichaje del atacante paraguayo, procedente del Strasburgo, y firma un contrato de cinco años. El futbolista ya pasó la segunda mitad de la temporada 2024-25 cedido en el conjunto de la Premier.
Según reporta el diario Marca, Tottenham habría alcanzado un acuerdo verbal con Manchester City por Savinho. Los 'Spurs' están dispuestos a ofrecer unos 75 millones de euros más variables por su traspaso.
Joao Cancelo también llegó a Barcelona tras rescindir su contrato con el Al Hilal. "Le dije a Deco que o venía al Barcelona o me pasaba un año sin jugar. Siempre me he identificado con el este club", dijo el portugués, que firmará con los azulgranas hasta 2029. Finalmente ya es propiedad del club en su tercera etapa.
'Dibu' Martínez ya no entra en los planes de la Juventus. Por el momento, el arquero argentino permanecerá en el Aston Villa luego de que ambos equipos no lograran acercar posturas. El club inglés pide 15 millones de euros por su venta.
OFICIAL / Sergio Busquets regresó este lunes al Barcelona y se incorpora al staff técnico del Barça Atlétic. Será ayudante de Juliano Belletti a lo largo de la temporada. La idea es que aporte sus conocimientos y experiencia mientras se saca el carnet de entrenador.
OFICIAL / Kang-in Lee fue presentado por el Atlético y llevará el '7' de Griezmann. El extremo surcoreano se fue del PSG y regresa a LaLiga tras su paso por Mallorca. "Estoy muy contento de unirme a este gran club. Con muchas ganas de ayudar y poder ganar títulos. Vengo con ambición de ganar todo", expresó.
José Álvarez, periodista de El Chiringuito, reveló que el Barcelona está evaluando la posibilidad de fichar a Viktor Gyokeres ante la negativa del Atlético de negociar por Julián Álvarez. El goleador sueco del Arsenal se suma a la lista de "deseos" de Hansi Flick tras la salida de Lewandowski y Ferran Torres.
Lo de Enzo Fernández con el Manchester City está enfriado y Rodri ya es jugador del Barça. En ese contexto, aparece en escena Ayyoub Bouaddi, suplente en el amistoso del Lille ante Everton. A sus 18 años, el volante marroquí se perfila para llegar a los 'Cityzens' en una operación que rondaría los 100 millones de euros.
OFICIAL / Jacobo Ortega se fue del Real Madrid tras 8 años luchando en Valdebebas por cumplir su sueño. Y lo hace dejando una caja insuperable tras convertirse en la venta más cara de un canterano blancoque no ha debutado con el primer equipo. El delantero español se marcha al Estrasburgo a cambio de 10 millones de euros por el 70% de sus derechos.
OFICIAL / Jhon Lucumi se une a la Juventus. Con más de 152 partidos, experiencia en la liga italiana y un debut en Champions League, el colombiano es un activo que enriquece la defensa bianconera y firma hasta 2030.
BOMBAZO / Sky Sports informa que Karim Benzema está negociando la rescisión de su contrato con el Al-Hilal tras apenas media temporada en el club. El francés no entra en los planes del técnico Simone Inzaghi, lo que ha desatado una tensa disputa que complica su continuidad de cara a la nueva temporada en Arabia. El delantero de 38 años está dispuesto a salir como agente libre, pero exige que el club y las autoridades saudíes le paguen el 100% del salario restante de su contrato, el cual se extiende hasta junio de 2027.
Harry Kane sobre las charlas para su renovación con el Bayern Múnich: "Solo me queda un año de contrato, así que ahora es el momento de hablar de ello. Lo discutiremos la próxima semana o la que sigue. Ambas partes están completamente relajadas al respecto".
SORPRESA / Luego de perder a Rodri que se fue al Barcelona, José Mourinho ha dado luz verde para que el Real Madrid intente fichar a Martin Zubimendi. Según Mundo Deportivo, el Arsenal estaría dispuesto a venderlo si llega una oferta que ronde los 70 millones de euros. El técnico portugués entiende que necesita un centrocampista que pueda elaborar juego y se ha fijado en el internacional español.
Fabrizio Romano adelanta que Marc Casadó es el próximo en dejar el Barcelona después de Jofre Torrents y Tommy Marqués, quien se une al Braga. El comunicador asegura que no hay conversaciones con Al Hilal para el traspaso del canterano azulgrana y que Manchester United y Milan siguen de cerca su situación. De hecho, en la web de LaLiga ya no aparece con el dorsal '17' del primer equipo catalán.