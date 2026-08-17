Mourinho y la sorpresa en el Madrid; bajas en Barcelona y bomba de Benzema

BOMBAZO / Sky Sports informa que Karim Benzema está negociando la rescisión de su contrato con el Al-Hilal tras apenas media temporada en el club. El francés no entra en los planes del técnico Simone Inzaghi, lo que ha desatado una tensa disputa que complica su continuidad de cara a la nueva temporada en Arabia. El delantero de 38 años está dispuesto a salir como agente libre, pero exige que el club y las autoridades saudíes le paguen el 100% del salario restante de su contrato, el cual se extiende hasta junio de 2027.