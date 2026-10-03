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Concacaf: Honduras cerca del descenso, sorpresa en la cima y Centroamérica peligra

El Grupo B de la Nations League de la Concacaf se decidirá en la última jornada del lunes 5 de octubre.

03 de octubre de 2026 a las 08:39
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CONCACAF NATIONS LEAGUE: Honduras podría descender, selección de Centroamérica peligra y sorpresa en la cima
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La jornada del pasado viernes comenzó con el partido entre las selecciones de Surinam y Guatemala en el Estadio Dr. Franklin Essed de Paramaribo.
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La Selección de Guatemala sacó un empate 0-0 en su visita a la de Surinam en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo clasificatorio para la Copa Oro 2027, lo que le permite al cuadro centroamericano sumar un punto fuera de casa y seguir con opciones de acceder a cuartos de final.
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Con este empate, Surinam sigue a la cabeza del Grupo B con siete puntos, mientras que Guatemala llegó a cuatro unidades y mantiene opciones claras de avanzar. Estas mismas dos selecciones se vuelven a enfrentar el lunes.
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La Selección de Honduras salió con hasta con cinco cambios en el 11 titular respecto al partido ante Jamaica: Edrick Menjívar, Joseph Rosales, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Búho Meléndez, Deybi Flores, Edwin Rodríguez, Mike Arana, Alenis Vargas, Erick Puerto y Bryan Róchez.
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El equipo hondureño empezó ganando con el gol de Erick 'Yío' Puerto, quien se estrenó como goleador en su debut oficial con la camiseta de Honduras usando el dorsal 19.
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Los jugadores de la Selección de Honduras celebraron y felicitaron a Erick Puerto por su primer gol oficial con el equipo de todos.
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Antes del gol de Erick Puerto, Edrick Menjívar salvó a Honduras al tapar un penal en los primeros minutos contra Martinica.
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Con la ventaja en el marcador, la H tomó el control de las acciones y comenzó a manejar la pelota con mayor tranquilidad.
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Sin embargo, cuando mejor estaba Honduras, Jonathan Varane empató el partido para Martinica y Jonathan Mexique marcó el tanto de la remontada 2-1 que dejó muy golpeada a la Bicolor.
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La Selección de Honduras sumó su segunda derrota y se volvió a complicar la vida en la Nations League de Concacaf. Ahora quedó en el cuarto lugar con apenas 3 puntos y está al borde de la eliminación.
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En el último partido de la jornada, Jamaica se impuso por 0-2 de visita ante su similar de El Salvador. Los salvadoreños se hunden.
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Sobre el minuto 20 el defensa salvadoreño Rudy Clavel le cometió una dura falta al jamaiquino Javon East y el árbitro mexicano Adonai Escobedo no dudó el mostrar la tarjeta roja al cuscatleco, dejando en aprietos a los locales.
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Con un hombre menos en la Azul y Blanco, lo inevitable sucedió al minuto 39 cuando Miguel Freckleton sacó un centro por la banda izquierda dirigido a Javon East, quien definió con su pierna derecha
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Los visitantes pegaron de nuevo al minuto 64 y fue Javon East que volvió a definir para poner arriba a su selección y acortar así aún más las posibilidades de descontar de los salvadoreños.
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Tras el segundo gol en contra, el entrenador colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez movió sus piezas sin ningún resultado y terminó frustrado.
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La derrota dejó a El Salvador en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo B y quedó al borde del descenso de la Liga A de la Nations League.
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Así marcha la tabla de posiciones del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League. La cenicienta Surinam está cerca de avanzar y El Salvador a un paso del descenso. Honduras así como puede clasificar a cuartos de final, también puede descender a la Liga B si pierde ante Jamaica.
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