A pesar de la gravedad de la situación, en Manchester han querido marcar una clara diferencia entre el futbolista y su entorno. De acuerdo con filtraciones de la prensa local, la política del club será no tomar represalias ni castigar al adolescente, al considerar que la maniobra para forzar su salida ha sido orquestada exclusivamente por los adultos que gestionan su carrera.