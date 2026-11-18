El delantero JJ Gabriel todavía no ha debutado en Primera División, pero su marcha del Manchester United ha sido tan mediática porque tendría todo listo para firmar con los blancos. Se desató una guerra por su inminente traspaso.
El fútbol europeo vive un nuevo terremoto institucional tras confirmarse la abrupta salida de Joseph Junior Andreou O'Cearuill del Manchester United, la joya más preciada que el club tenía en su cantera. Mejor conocido como JJ Gabriel, el atacante de 16 años tiene todo acordado para aterrizar en el Real Madrid.
La forma en que se ha gestado su adiós ha encendido todas las alarmas en la directiva de los 'Red Devils', que ya estudian llevar el caso a los tribunales si logran demostrar que existieron contactos ilegales de otros equipos con el joven jugador inglés.
La ruptura se hizo pública este martes a través de un video difundido por el propio delantero en Instagram. Se despidió de la afición agradeciendo los 6 años vividos en la academia del United, una publicación que tomó por sorpresa a los altos mandos de Old Trafford, quienes no fueron notificados previamente de este anuncio.
El malestar en el seno del United no es reciente, sino el desenlace de meses de tensión y silencio. Según reportes de medios como The Times y ESPN, Gabriel dejó de asistir a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Carrington desde el pasado mes de septiembre.
Desde entonces, la entidad mancuniana sostiene que ha intentado comunicarse en repetidas ocasiones con la familia del menor para conocer su estado y bienestar, sin obtener respuesta alguna.
El abandono ocurrió en un momento deportivo clave para la proyección del juvenil. Apenas unos días antes de desaparecer de los entrenamientos, Gabriel había brillado con un hat-trick en la UEFA Youth League y el cuerpo técnico planeaba convocarlo para debutar oficialmente con el primer equipo en una jornada de Copa de la Liga frente al Brighton.
Detrás de este distanciamiento existiría un pliego de exigencias impuestas por el entorno del jugador antes del inicio de la temporada.
Fuentes cercanas a la negociación revelaron que sus representantes demandaban garantías de al menos 20 minutos de juego en partidos oficiales específicos, además de la asignación exclusiva del dorsal 77 con el nombre "Gabriel JR" estampado en la camiseta.
Para el United, este cambio de postura tan radical responde a la interferencia de terceros. En Old Trafford sospechan que clubes rivales, con el Real Madrid señalado como el principal beneficiado, mantuvieron reuniones con su familia durante el último verano, cuando el futbolista aún tenía 15 años, vulnerando así la estricta normativa de la FIFA sobre la protección y el acercamiento a futbolistas menores de edad.
A la indignación institucional se suma un golpe financiero de enormes proporciones para las arcas del club inglés. Debido a que JJ Gabriel todavía no firma un contrato profesional y cuenta con pasaporte comunitario que facilita su inscripción en España, el Real Madrid únicamente deberá abonar alrededor de 350,000 euros en concepto de derechos de formación.
Dicha cifra resulta irrisoria para la directiva del United, que consideraba al delantero como un talento generacional capaz de dejar decenas de millones de euros en un futuro traspaso o de liderar el proyecto deportivo del equipo durante la próxima década.
Mientras tanto, el futbolista británico ya se encuentra en la capital española entrenando por su cuenta a la espera de que se oficialice su vínculo con el conjunto merengue.
A pesar de la gravedad de la situación, en Manchester han querido marcar una clara diferencia entre el futbolista y su entorno. De acuerdo con filtraciones de la prensa local, la política del club será no tomar represalias ni castigar al adolescente, al considerar que la maniobra para forzar su salida ha sido orquestada exclusivamente por los adultos que gestionan su carrera.
Por el momento, el United conserva los derechos federativos del futbolista y asegura que ningún organismo rector ha solicitado el traspaso de su ficha. La entidad medita emprender acciones legales si encuentran pruebas de que el atacante fue sondeado por clubes de forma ilegal.
La batalla legal parece servida y el inminente desembarco de la perla inglesa en Valdebebas amenaza con abrir una guerra abierta entre dos de los gigantes más poderosos del fútbol mundial.