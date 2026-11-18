Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, salió al paso de los rumores de una supuesta infidelidad del jugador con 'La China' Suárez, novia de Mauro Icardi. Ambas mujeres se pronunciaron sobre los hechos.
El mundo del espectáculo argentino y el ambiente futbolístico se vieron sacudidos por una nueva versión de supuesta infidelidad que involucra a figuras de primer nivel. Los rumores apuntaron directamente a un presunto encuentro entre la actriz María Eugenia 'La China' Suárez y el mediocampista Leandro Paredes.
Frente a la rápida viralización del tema en las redes sociales y programas de televisión, tanto la actriz como Camila Galante, esposa del futbolista, salieron al cruce para aclarar de forma categórica todos los hechos.
El origen de esta controversia tuvo lugar en el programa televisivo 'A la Barbarossa'. Durante la emisión, la panelista Analía Franchín lanzó una versión sobre un presunto acercamiento ocurrido años atrás en la ciudad de París entre 'La China' Suárez y un jugador argentino del PSG.
Poco después, el periodista Ángel de Brito aportó detalles adicionales en sus espacios mediáticos, lo que llevó a que los usuarios de internet y diversos portales señalaran rápidamente a Paredes como el protagonista de la historia.
Según las versiones que circularon en los medios, el supuesto episodio habría ocurrido en 2021, época en la que Paredes militaba en el PSG. Este dato temporal coincidió con el recordado escándalo mediático conocido como el 'Wandagate', ocurrido en la misma capital francesa, lo que avivó más las teorías entre los seguidores.
Ante la magnitud que tomaron los comentarios, la primera en romper el silencio fue la propia 'China' Suárez. A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó un contundente descargo en el que negó conocer personalmente al futbolista y rechazó cualquier tipo de vinculación amorosa con él.
La también cantante de 34 años cuestionó con dureza el accionar de cierto sector de la prensa, asegurando que se difunden mentiras sin sustento con el único objetivo de dañar su imagen pública.
"Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería de dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personsaje para joder. La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree", expresó.
"Que no se note tanto la bajada de línea para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante", añadió 'La China', que mantiene una relación sentimental con el delantero Mauro Icardi.
Para rematar su mensaje, la actiz sostuvo que "la mayoría de los medios son una mafia. Si no estás con ellos, no obedeces o no te pasas sobres, te ensucian".
Horas más tarde, fue el turno de Camila Galante, quien decidió ponerle un freno definitivo a las versiones que afectaban la intimidad de su familia.
En diálogo con la periodista Estefi Berardi para el programa 'Bendita TV', la empresaria fue tajante al afirmar que todo lo que se estaba diciendo era "totalmente mentira". Galante manifestó su malestar por la situación y pidió públicamente que se aclarara la falsedad de la noticia para detener la ola de especulaciones.
Como una muestra clara de unión y estabilidad familiar frente a la tormenta mediática, la pareja compartió imágenes celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos. En las fotografías se pudo ver a Galante y Paredes sonrientes y acompañados por sus pequeños, enviando un mensaje visual de tranquilidad y reafirmando que el vínculo matrimonial permanece intacto.
Además, Galante defendió el perfil reservado de su marido. "Leandro es súper perfil bajo, no le gusta la exposición y todo lo que se está diciendo", sentenció para cortar de raíz los fuertes rumores de que la habría engañado con 'La China' Suárez.
La relación entre Leandro Paredes y Camila Galante es una de las más consolidadas dentro del entorno de la selección argentina. Juntos desde la adolescencia y padres de dos hijos, han construido una familia lejos de los conflictos públicos, acompañándose mutuamente en cada paso de la carrera internacional del futbolista.
Por su parte, 'La China' Suárez vuelve a quedar en el centro de la escena mediática tras haber enfrentado en el pasado diversas vinculaciones con figuras del deporte y el espectáculo. En esta oportunidad, su rápida reacción buscó desaparecer una historia que podría haber escalado a niveles superiores.
Con las posturas de ambas mujeres expresadas con absoluta claridad, la polémica parece encaminarse hacia su cierre definitivo. Tanto la actriz como la esposa de Paredes coincidieron en señalar la falta de veracidad de las versiones, dejando en evidencia cómo un rumor televisivo puede escalar en cuestión de horas hasta obligar a sus protagonistas a salir a defender su vida privada.