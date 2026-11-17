La prensa no perdona a la selección de Costa Rica luego de caer por goleada ante Argentina en el último amistoso del año: "Y sin Messi", "¿Y el efecto Ruiz? y "¿Qué rayos le pasó a ticos?".
"Metan a La Sele en arroz", publicaron desde TD+ de Costa Rica.
Y cerraron: "Se repite la peor paliza en la historia de Costa Rica"
TDTV de Honduras solamente resaltó "Y sin Messi" tras la histórica paliza de Argentina ante Costa Rica.
El periodista Julio Cruz expresó: "Hasta para elegir amistosos hay que saber hacerlo. Los federativos ticos tuvieron la genial idea de pactar amistosos ante Ecuador en Quito y vs Argentina en Córdoba cuando Ruiz inicia su proceso y apenas tenía dos juegos oficiales. Los mandaron al matadero y sin nada que rescatar, en lugar de jugar ante selecciones de un nivel similar. Y no, no se trata de aprender jugando ante los mejores, es que sencillamente te desnudan y ni el balón te dejan tocar".
Asimismo, el periodista catracho Gustavo Roca comentó: "Los ticos muestran su peor cara y más por la forma en cómo se cae. Bryan Ruiz tiene mucha chamba en su puesto, y no sé realmente, como dije cuando fue presentado, era el indicado. Nunca hubo respuesta desde el banquillo técnico. Es un aprendiz y lo demostró... tremenda lección".
ESPN Centroamérica: "CADA VEZ HAY MÁS FONDO EN LA CRISIS DE COSTA RICA. Los ticos con una goleada de escándalo en Córdoba".
Invictos: "Duelo completamente definido desde la primera mitad. Los ticos no fueron rival para La Albiceleste, que supo reaccionar tras la derrota ante Uruguay en La Bombonera".
"Pretender ganarle a Argentina era una utopía. Empatar era un milagro; perder era lógico. Que nos golearan, era una alternativa. Pero la apatía y desidia de algunos jugadores con el resultado en contra no puede ser negociable. Si no quieren estar en la selección, pues que no estén", expresaron en redes.
El periodista tico Kevin Jiménez: "7-0. Uno de los peores resultados en nuestra historia. Aún queda tiempo."
Luis Enrique Bolaños, periodista de TD+: "Esta generación sigue haciendo historia. Peores palizas en contra de Costa Rica. Todas 7-0. México 1975 amistoso. España 2022 mundial. Argentina 2026 amistoso".
El polémico José Miguel Domínguez, conocido como "ChepeBomba" reaccionó: "Nico Paz está tumbando, él solito, el efecto Bryan Ruiz de Costa Rica...". Al final del partido expresó: "¡ARGENTINA PASEÓ A COSTA RICA! ¿Y el efecto Bryan Ruiz?"
Leonardo Aguilar, periodista de Panamá, comentó: "En 2014 Bryan Ruiz y Celso Borges eran los líderes de la mejor Costa Rica de la historia siendo Top 8 en el mundial. En 2026 Bryan Ruiz es el DT de Costa Rica y Celso Borges sigue jugando aún con la sele. Hoy perdieron 7-0 ante Argentina . ¿Qué rayos le pasó a ticos?".
"¡DESASTRE EN CÓRDOBA! Costa Rica es humillada por Argentina, los muchachos de Bryan Ruiz caen 7-0 ante la subcampeona del mundo".
Faitelson no perdonó: "Argentina 7, Costa Rica 0... No extrañaron a Messi. El futbol “tico” no ve la luz...".
Diario Olé de Argentina: "La Scaloneta aplastó 7-0 a Costa Rica en el Kempes con dobletes de Paz, Julián y Mastantuono, además del gol de Mac Allister".
Andrés González, periodista de Teletica Radio: "Bryan puede tener su estilo y la puede defender. Pero si vas perdiendo 4 a 0 en el primer tiempo, cambie a línea de 5. Hay partidos donde podrá a atacar, pero hoy era defender y no pudo. Bryan puede ser nuevo, hay que analizarlo y criticarlo. Hoy falló en la lectura".
El periodista tico Josué Quesada también se pronunció: "Si quieren nos meten 10. Todos los detractores de Bryan dormirán con una sonrisa de oreja a oreja. Nos entregó el Capi, le dio la razón a todos lo que dicen que en la Selección se necesita experiencia. Sí, ellos son mejores, pero nos entregó horrible con esa media cancha. Fue el mejor cómplice que pudo tener Scaloni para levantarle la moral a Argentina".
Zona Conccaf: "¡¡ARGENTINA DESPEDAZA A CRC!! Los dirigidos por Bryan Ruíz acaban de recibir una de las PEORES GOLEADAS en su historia. No recibían 7 goles en contra desde que España les endosó la misma cantidad en el Mundial de Catar 2022".
TyC Sports: "Argentina fue una máquina en el amistoso ante Costa Rica: ¡siete goles para despedir el año!"