El periodista Julio Cruz expresó: "Hasta para elegir amistosos hay que saber hacerlo. Los federativos ticos tuvieron la genial idea de pactar amistosos ante Ecuador en Quito y vs Argentina en Córdoba cuando Ruiz inicia su proceso y apenas tenía dos juegos oficiales. Los mandaron al matadero y sin nada que rescatar, en lugar de jugar ante selecciones de un nivel similar. Y no, no se trata de aprender jugando ante los mejores, es que sencillamente te desnudan y ni el balón te dejan tocar".