Erick 'Yío' Puerto, futbolista hondureño, ha sido vinculada con hermosa reina de belleza y ella sorprende al reaccionar con curioso mensaje en redes sociales.
El atacante, que actualmente milita en el histórico BATE Borisov de Bielorrusia, ha despertado la curiosidad de sus seguidores, no solamente por su crecimiento profesional y su aventura en el fútbol europeo, sino también por los rumores que comienzan a rodear su vida personal.
En las últimas horas han circulado versiones que apuntan a un posible romance con una joven que ha ganado notoriedad en los certámenes de belleza y que destaca por su trayectoria en el modelaje.
Originario de Choloma, Cortés, el atacante comenzó a construir su trayectoria profesional con la ilusión de convertirse en una referencia ofensiva y ganarse una oportunidad fuera de las fronteras hondureñas.
Yío Puerto, ha causado revuelo en las redes sociales luego de ser vinculado sentimentalmente con Stephie Morel, reconocida modelo y reina de belleza hondureña.
Stephie Morel ha ganado notoriedad en Honduras gracias a su trayectoria en los certámenes de belleza, su participación en competencias nacionales y su proyección como modelo.
. Su nombre ha estado relacionado con importantes escenarios del mundo de la belleza, una actividad que le ha permitido construir una imagen pública y sumar seguidores en las plataformas digitales
Ahora, las versiones que la relacionan con Yío Puerto han generado comentarios entre los usuarios, quienes se mantienen atentos a cualquier señal que permita conocer si existe una relación sentimental entre ambos.
Las especulaciones han tomado fuerza en las redes sociales, donde circulan versiones que apuntan a que el futbolista y la modelo habrían compartido momentos juntos fuera del ámbito profesional.
También se habla de supuestos encuentros y viajes, comentarios que han alimentado la posibilidad de que entre ambos exista algo más que una amistad.
Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación pública de los protagonistas que permita asegurar que mantienen un noviazgo, por lo que estas versiones deben tomarse con cautela y no como una relación oficialmente establecida.
Originaria de Choloma, la joven ha combinado su trayectoria en el modelaje con su preparación académica en el área de las ciencias jurídicas. Su participación en concursos nacionales e internacionales le permitió ganar visibilidad y construir una presencia importante en el mundo de la belleza hondureña.
En 2023, Morel obtuvo el puesto de segunda finalista en el Miss Honduras. Posteriormente, fue coronada Miss Supranational Honduras 2024, distinción que le permitió representar al país en una competencia internacional celebrada en Polonia.
En 2026 regresó al escenario nacional al participar como representante de Cortés en el Miss Honduras Universo, certamen en el que alcanzó el Top 7.
En septiembre de ese mismo año anunció el cierre de su etapa en los concursos de belleza, una decisión que marcó el final de un capítulo importante de su trayectoria pública. A partir de entonces, su nombre ha continuado despertando interés entre quienes siguen su trabajo como modelo y sus actividades profesionales.
En las redes sociales ha circulado el rumor del posible noviazgo entre Yio Puerto y la reina de belleza.
En su cuenta oficial de Facebook, la chica se pronunció y se vio sorprendida ya que inclusive se ha mencionado que podría estar embarazada. Dejó este peculiar mensaje.
Por ahora, la prioridad deportiva del jugador Erick Puerto continúa siendo su desarrollo profesional, mientras que cualquier información sobre su vida sentimental deberá esperar a que existan confirmaciones. La expectativa está puesta en conocer si Erick Puerto o Stephie Morel deciden pronunciarse sobre los rumores que los relacionan.
Hasta entonces, el supuesto romance continúa siendo una versión sin confirmar, mientras el delantero sigue trabajando para aprovechar la oportunidad que encontró en el fútbol europeo.
La carrera de Erick Puerto atraviesa una etapa importante, con el desafío de aprovechar su experiencia en Bielorrusia y continuar creciendo como delantero. Su paso por el BATE Borisov le ha permitido dar un salto internacional y comenzar a escribir una nueva página en su trayectoria profesional.