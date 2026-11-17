Sin Messi y con estadio vacío: Argentina firma una goleada histórica ante la Costa Rica de Bryan Ruiz
La Selección de Argentina protagonizó una auténtica exhibición de fútbol al golear 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La Albiceleste no tuvo piedad del combinado centroamericano y consiguió una victoria histórica que dejó muy mal parado al equipo dirigido por Bryan Ruiz.
Lo más llamativo de la goleada es que Argentina consiguió semejante resultado sin Lionel Messi, quien ya no forma parte de la selección tras su despedida del combinado nacional. Sin su máxima figura, el equipo de Lionel Scaloni encontró otras alternativas ofensivas y terminó firmando una de las noches más difíciles para el fútbol costarricense.
AME8236. CÓRDOBA (ARGENTINA), 17/11/2026.- Jugadores de Argentina celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre Argentina y Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba (Argentina). EFE/ Ariel Carreras
Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono fueron los grandes protagonistas de la noche al conseguir un doblete cada uno, mientras que Alexis Mac Allister completó la cuenta. La diferencia futbolística fue evidente durante todo el compromiso y Costa Rica nunca encontró respuestas para frenar los ataques argentinos.
La derrota representa un duro golpe para la selección costarricense, que bajo la dirección técnica de Bryan Ruiz mostró una imagen preocupante. El equipo centroamericano fue superado en todas las líneas, evidenció enormes dificultades defensivas y terminó recibiendo siete anotaciones ante un rival que ni siquiera necesitó contar con Messi para ofrecer una exhibición.
Pero la goleada no fue el único aspecto que llamó la atención. El estadio Mario Alberto Kempes también presentó una imagen poco habitual para un partido de la selección argentina, con numerosos espacios vacíos en sus tribunas. La ausencia de Messi, el elevado precio de las localidades y la situación económica fueron señalados entre los factores que explican la escasa convocatoria.
La situación llegó al punto de que se reportó la entrega gratuita de entradas para intentar aumentar la asistencia. Según la información publicada por medios argentinos, se habían vendido poco más de 20,000 localidades y finalmente se informó de una presencia aproximada de 31,000 espectadores en un escenario con capacidad cercana a los 60,000 aficionados.
En el apartado histórico, Argentina consiguió su victoria más amplia frente a Costa Rica. Hasta antes de este compromiso, la mayor diferencia favorable a la Albiceleste había sido el 3-0 conseguido en la Copa América de 2011.
El 7-0 en Córdoba estableció un nuevo registro en los enfrentamientos entre ambas selecciones.
De esta manera, Argentina cerró su calendario de 2026 con una goleada que demuestra que tiene alternativas para competir sin su máxima estrella, mientras Costa Rica se marcha con una derrota dolorosa y muchas interrogantes sobre el trabajo de Bryan Ruiz.
La selección centroamericana tendrá que reaccionar si pretende recuperar protagonismo en el fútbol de Concacaf.
Sin embargo, todo este partido se jugó con una pelea entre Messi y Chiqui Tapia. Incluso los aficionados le gritaron mucho al presidente de la AFA por su mala gestión tras la salida del argentino.
Y es que Lionel Messi ha enviado una notificación legal formal a Claudio “Chiqui” Tapia y la AFA, exigiendo que dejen de usar su nombre e imagen con fines comerciales sin su permiso!
Messi está furioso después de que disputas con la federación arrastraran su nombre a la controversia. Una se refiere a un contrato supuestamente roto por dos amistosos de Argentina. Messi asistió en un palco VIP pero no jugó, y al día siguiente participó con Inter Miami.
Su familia culpa a Tapia por los problemas, que causaron dificultades a Messi que no se habían hecho públicas previamente. También hay una disputa con un patrocinador. Tapia supuestamente permitió que una marca de cerveza argentina usara la imagen de Messi con Argentina sin su conocimiento, a pesar de su acuerdo exclusivo con una marca de cerveza estadounidense competidora.
Hasta el momento, Chiqui Tapia no se ha pronunciado sobre este caso, pero Messi les ha dejado claro que no utilicen más su nombres para campañas.