Repasamos el rendimiento individual de los titulares de la Bicolor y los futbolistas que ingresaron de cambio en el triunfo de Honduras contra Kuwait.
Édrick Menjívar – 7/10: El guardameta hondureño transmitió seguridad bajo los tres palos. Respondió cuando fue exigido por Kuwait y cumplió con solvencia durante el compromiso.
Joseph Rosales – 9/10: Uno de los grandes protagonistas de la noche. Abrió el marcador con un auténtico golazo de zurda y tuvo una actuación destacada por la banda izquierda, tanto en defensa como en ataque.
Julián Martínez – 8/10: El defensor mostró mayor seguridad en la zona baja. Estuvo atento en los cruces, cumplió en sus labores defensivas y dejó una mejor imagen respecto al compromiso anterior.
Denil Maldonado – 8/10: El capitán de la H respondió con una actuación sólida. Se mostró firme en defensa, ordenó la zona baja y cumplió antes de abandonar el terreno de juego al minuto 65.
Rigoberto Rivas – 7/10: Volvió a desempeñarse como lateral derecho. Aunque tuvo poca proyección ofensiva, cumplió en labores defensivas y respondió en una posición que no es su habitual. Fue sustituido al minuto 66 por Natanael Martínez
Edwin Rodríguez – 7/10: Su visión de juego quedó demostrada con una asistencia exquisita para Joseph Rosales en el primer gol. Fue importante en la generación ofensiva de la Bicolor.
Alejandro Reyes – 6/10: No consiguió mostrar su mejor versión. Le costó encontrar espacios y tener incidencia en el ataque hondureño. Una actuación discreta para lo que puede ofrecer.
Luis Palma – 6/10: Estuvo lejos de su mejor nivel. Tuvo poca influencia en el frente ofensivo y no consiguió marcar diferencias en el último tercio. Se espera mucho más de un futbolista de sus condiciones
Roberto Osorto; Salió por primera vez de titular y lo hizo de gran manera con asistencia en el segundo gol, el juvenil apareció en el ataque, hizo varias triangulaciones con Arana.
Dereck Moncada – 9/10: Sigue respondiendo con goles. El delantero firmó el segundo tanto de Honduras con una gran definición dentro del área y volvió a demostrar que atraviesa un buen momento. Fue determinante en el ataque de la Bicolor.
9/10: De los futbolistas más desequilibrantes de Honduras. Encara, busca el uno contra uno, intenta romper líneas y también se animó con remates de larga distancia. Aprovechó su titularidad y dejó buenas sensaciones.
Darlin Mencia: Ingresó en los últimos minutos y cumplió, tras no jugar en los partidos anteriores por lesión, el lateral izquierdo volvió a tener minutos con Honduras.
Natanael Martínez: El lateral derecho ingresó de cambio y cumplió, el partido ya estaba encaminado para la H, el talachas en los minutos que estuvo lo hizo bien.
Honduras cierra el año con un triunfo, pero sigue dejando muchas dudas. La Bicolor volverá a jugar hasta marzo del 2027