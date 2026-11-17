Para Joana Sanz, esta dinámica de ausencias prolongadas y la intensidad con la Alves se ha entregado a los preceptos religiosos terminaron por romper la convivencia. Ella reconoció públicamente que, a pesar de no compartir las mismas creencias, el camino tomado por el brasileño la distanció por completo de su realidad cotidiana. Además, señaló que ha estado criando sola a la pequeña hija que tienen en común.