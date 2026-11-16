El fútbol de Argentina está de luto y en shock tras conocerse la muerte de Luis Abel Núñez, jugador de apenas 18 años que falleció a consecuencia de un fuerte balonazo que recibió durante un encuentro.
El fútbol argentino atraviesa horas de profunda conmoción tras confirmarse el fallecimiento de Luis Abel Núñez Gamarra, jugador de la Quinta División del FC Ezeiza e integrante de la Reserva de futsal del Club Nueva Estrella.
Su muerte se produjo ayer luego de que el joven permaneciera internado en estado crítico a raíz de un severo traumatismo sufrido en un partido. La trágica noticia generó un inmediato impacto en el ambiente del ascenso y del fútbol sala, provocando muestras de dolor y solidaridad de múltiples instituciones deportivas.
El incidente ocurrió durante la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Ezeiza se enfrentaba a Deportivo Muñiz en las instalaciones del complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en la localidad bonaerense de José C. Paz.
Según reconstruyeron testigos presentes en la jornada, en una jugada de rechazo el balón impactó de lleno y con gran violencia en la cabeza de Núñez, quien cayó desplomado sobre el césped sin reacción.
Ante la evidente gravedad de la situación, el cuerpo médico asistió de inmediato al futbolista en la cnacha y el árbitro decidió suspender tanto ese encuentro como el partido de Sexta División que debía disputarse a continuación.
Núñez fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la zona, donde los médicos determinaron que debía ser sometido a una intervención quirúrgica debido a la complejidad del cuadro clínico provocado por el impacto de la pelota.
Abel, nacido en 2008, se había sumado este año a la Quinta División del FC Ezeiza y desde 2024 integraba la Reserva de futsal del Club Nueva Estrella en la Ciudad de Buenos Aires.
Ambas instituciones emitieron sentidos comunicados de despedida: el FC Ezeiza lamentó profundamente la pérdida de quien defendía sus colores con sueños e ilusiones, mientras que Nueva Estrella decretó duelo y suspendió sus actividades.
El trágico desenlace motivó también la suspensión de un partido de futsal frente a Argentinos Juniors, club que se sumó a las condolencias.
"Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Tras sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida", expresó la entidad.
"Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia. Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil", cerró el equipo.
Cristian Rompani, periodista que estaba en el recinto durante el incidente, relató en un entrevista con Infobae que "era un partido trabado, pero muy tranquilo. Un defensor de Muñiz quedó con la marca encima y rechazó, era su única chance", recuerda.
"Empalmó la pelota con una violencia inusitada, en mis casi 30 años en el fútbol juvenil nunca vi un pelotazo así. La pelota no tomó altura y a los cuatro o cinco metros impactó en la cabeza de Abel. Fue como un nocaut. El chico cayó sin reacción", agregó el reportero.
Sus entrenadores, compañeros y medios locales como 'Página/12' destacaron su enorme dedicación al deporte, ya que dividía su semana entre los entrenamientos y partidos en Ezeiza (donde vivía) y los compromisos de futsal en la Capital Federal. Descanse en paz.