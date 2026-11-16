La lesión que preocupa y habría cambio de portero: Honduras entrenó a tope previo a Kuwait

EN FOTOS: José Molina dio últimas directrices previo al amistoso, la alarma que enciende a la Bicolor Hondureña y podría haber un cambio.
La Selección de Honduras entrenó por última vez previo al amistoso internacional ante Kuwait para este martes 17 de noviembre.
Roberto Osorto, futbolista de Real España, podría tener minutos ante Kuwait en el último amistoso de la Bicolor Hondureña en el presente año.
Dereck Moncada se reporta listo para encarar el último amistoso de la Bicolor Hondureña.
Mike Arana y Darlin Mencía en un colectivo en el feudo de Kuwait. Aquí Honduras se mide a las 10:30 de la mañana.
José Francisco Molina dirigirá su octavo partido bajo su mando con la Bicolor Hondureña. El español apenas ha ganado un partido.
Previo al entrenamiento, la Bicolor hizo la respectiva oración. La H finaliza concentración este martes a las 10:30 de la mañana, hora catracha.
Alejandro Reyes domina la esférica. El volante del Motagua sería titular con La H frente a Kuwait. Es uno de los jugadores destacados que tiene José Francisco Molina.
Luis Palma enfrenta a Denil Maldonado en el mano a mano en el último amistoso de la Bicolor Nacional. La H viene de perder 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos.
La Bicolor tiene en la mira cerrar con un triunfo ante Kuwait. La H solamente le ha ganado a Jamaica bajo el mando de José Francisco Molina. Asimismo, la H tendría un cambio en la portería.
Édrick Menjívar y su charla con Deiby Flores. El volante de contención es duda para el choque de vuelta.
Deiby Flores se perdión el duelo ante Emiratos Árabes por una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Es duda para el duelo de este martes.