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La lesión que preocupa y habría cambio de portero: Honduras entrenó a tope previo a Kuwait

La Selección de Honduras hizo su último entrenamiento previo al amistoso ante Kuwait en Medio Oriente.

16 de noviembre de 2026 a las 09:28
La lesión que preocupa y habría cambio de portero: Honduras entrenó a tope previo a Kuwait
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EN FOTOS: José Molina dio últimas directrices previo al amistoso, la alarma que enciende a la Bicolor Hondureña y podría haber un cambio.

 FOTOS: Federación de Fútbol de Honduras
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La Selección de Honduras entrenó por última vez previo al amistoso internacional ante Kuwait para este martes 17 de noviembre.
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Roberto Osorto, futbolista de Real España, podría tener minutos ante Kuwait en el último amistoso de la Bicolor Hondureña en el presente año.
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Dereck Moncada se reporta listo para encarar el último amistoso de la Bicolor Hondureña.
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Mike Arana y Darlin Mencía en un colectivo en el feudo de Kuwait. Aquí Honduras se mide a las 10:30 de la mañana.

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José Francisco Molina dirigirá su octavo partido bajo su mando con la Bicolor Hondureña. El español apenas ha ganado un partido.
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Previo al entrenamiento, la Bicolor hizo la respectiva oración. La H finaliza concentración este martes a las 10:30 de la mañana, hora catracha.
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Alejandro Reyes domina la esférica. El volante del Motagua sería titular con La H frente a Kuwait. Es uno de los jugadores destacados que tiene José Francisco Molina.
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Luis Palma enfrenta a Denil Maldonado en el mano a mano en el último amistoso de la Bicolor Nacional. La H viene de perder 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos.
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La Bicolor tiene en la mira cerrar con un triunfo ante Kuwait. La H solamente le ha ganado a Jamaica bajo el mando de José Francisco Molina. Asimismo, la H tendría un cambio en la portería.

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Édrick Menjívar y su charla con Deiby Flores. El volante de contención es duda para el choque de vuelta.

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Deiby Flores se perdión el duelo ante Emiratos Árabes por una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Es duda para el duelo de este martes.
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