Haaland rompe su silencio sobre la sanción al City y aclara su futuro: "Tomé una decisión"

En medio de esta incertidumbre, Haaland fue consultado sobre el conflicto después de la victoria de Noruega frente a Gales, partido en el que tuvo una actuación destacada al marcar un gol y repartir una asistencia. El atacante evitó profundizar en el asunto y dejó claro que no considera que sea su responsabilidad pronunciarse sobre una batalla legal que involucra directamente a su equipo.