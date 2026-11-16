Haaland rompe su silencio sobre la sanción al City y aclara su futuro: "Tomé una decisión"

Haaland habla de su futuro en el City, pero gigante de España aparece como posible destino
El futuro de Erling Haaland vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por la complicada situación institucional que atraviesa el Manchester City debido a las acusaciones de irregularidades financieras presentadas por la Premier League.
El delantero noruego se pronunció sobre el caso y también dejó un mensaje contundente acerca de su continuidad en el conjunto inglés.
El expediente contra el Manchester City contempla 115 presuntas infracciones financieras correspondientes al periodo comprendido entre 2009 y 2018. Una comisión independiente declaró acreditadas 114 de ellas, aunque el club ha recurrido la resolución y mantiene su defensa mientras espera que avance el procedimiento legal.
En medio de esta incertidumbre, Haaland fue consultado sobre el conflicto después de la victoria de Noruega frente a Gales, partido en el que tuvo una actuación destacada al marcar un gol y repartir una asistencia. El atacante evitó profundizar en el asunto y dejó claro que no considera que sea su responsabilidad pronunciarse sobre una batalla legal que involucra directamente a su equipo.
"Es una pregunta que me cuesta responder porque es una batalla legal entre la Premier League y el Manchester City. Es un asunto que tendrá que resolver una comisión. ¿Por qué debería responder yo a eso? No estoy muy seguro", manifestó el futbolista en declaraciones a la televisión noruega TV 2.
Para explicar su distancia con el caso, Haaland recordó que durante los años investigados todavía era un jugador que comenzaba su formación futbolística. Incluso repasó los equipos juveniles por los que pasó en Noruega, haciendo referencia a que todavía estaba lejos de convertirse en una de las principales figuras del fútbol mundial.
"La investigación comprende desde 2009 hasta 2018. En 2009 jugué en el equipo sub-9 del Bryne. En 2010, en el sub-10. En 2011, en el sub-11. En 2012, en el sub-12. En 2013, en el sub-13. ¿Seguimos? No necesitamos la lista completa", expresó entre risas.
El delantero continuó con su recorrido por aquellas temporadas y explicó cómo fue avanzando en las diferentes categorías hasta conseguir una oportunidad en el fútbol profesional.
"En 2014, en el sub-14. En 2015, en el sub-15 y en la selección nacional. Luego, creo que en la sub-16. En 2016, pasé al primer equipo, al segundo y al equipo juvenil del Bryne. En 2017, me fui al Molde. En 2018, estuve con el Molde. El primer equipo, el Molde 2 y un tiempo con el equipo juvenil", detalló.
El goleador del conjunto ciudadano volvió a remarcar que no ha seguido detalladamente el desarrollo del procedimiento y que prefiere esperar a que las autoridades correspondientes determinen qué sucederá. "Supongo que las respuestas llegarán. No sé cuándo. No he leído mucho sobre el asunto", reconoció.
Haaland y su futuro en el City. Más allá de la investigación, una de las cuestiones que más interés genera es saber si los problemas legales del Manchester City podrían provocar un cambio en los planes de Haaland. El noruego fue contundente al hablar de su situación contractual y aseguró que actualmente está completamente comprometido con el proyecto deportivo que dirige Pep Guardiola.
"Para ser completamente sincero, estoy centrado en intentar rendir al máximo con el Manchester City. Un club con el que firmé un contrato de cinco años en 2022 y otro de nueve años y medio a finales de 2024. Creo que eso lo dice todo. Soy jugador del City y estoy increíblemente feliz allí", afirmó.
Cuando le preguntaron nuevamente si las posibles consecuencias del caso podrían hacerlo reconsiderar su permanencia, el atacante respondió que su renovación a largo plazo representa una señal clara de sus intenciones.
"Entiendo que quieran sacar un pequeño titular, pero, como ya he dicho, firmé un contrato a largo plazo en 2024. Diría que tomé una buena decisión al unirme al City en 2022. Todos podemos estar de acuerdo en eso. No lo diré yo mismo, pero fíjense en los trofeos que he ganado y en cómo he evolucionado dentro y fuera del campo", señaló.
Sin embargo, las declaraciones del noruego llegan en un momento en el que su futuro también comienza a relacionarse con otros grandes clubes europeos. Hace unos días, trascendió que en el entorno del Manchester City existe preocupación por la posibilidad de perder a su principal referente ofensivo si finalmente recibe una sanción deportiva que implique un descenso de categoría.
Según publicó Football Insider, dentro del club consideran complicado que Haaland continúe si el equipo termina perdiendo su lugar en la máxima categoría del fútbol inglés. Ante ese escenario, el Barcelona ha comenzado a aparecer como uno de los posibles destinos para el atacante, aunque por ahora no existe un acuerdo confirmado entre las partes.
Uno de los que se pronunció sobre esta posibilidad fue Paul Scholes, excentrocampista del Manchester United, quien considera que el delantero noruego podría terminar vistiendo la camiseta azulgrana si el Manchester City desciende.
Durante su participación en el pódcast The Good, The Bad & The Football, le preguntaron dónde jugaría Haaland ante ese hipotético escenario y su respuesta fue directa: "Irá al Barça", pronosticó.
El interés del Barcelona por un futbolista de las características de Haaland no es nuevo. El delantero encaja en el perfil de atacante que podría potenciar el proyecto deportivo azulgrana, especialmente por su capacidad goleadora, presencia física y efectividad dentro del área. Además, el estilo de juego de Hansi Flick podría ofrecerle un escenario favorable para explotar todavía más sus condiciones.
La principal dificultad para concretar una operación de semejante magnitud sería su situación contractual. Haaland tiene vínculo con el Manchester City hasta el verano de 2034, después de ampliar su contrato en enero de 2025, por lo que cualquier negociación dependería de su voluntad de abandonar Inglaterra y de las condiciones que establezca el conjunto ciudadano.
Por ahora, el internacional noruego asegura estar feliz en Manchester y no contempla públicamente una salida. Sin embargo, el desenlace del procedimiento contra el City podría cambiar el panorama del mercado europeo y abrir una oportunidad para el Barcelona.
Mientras tanto, Haaland mantiene su postura: está comprometido con el equipo inglés, aunque su nombre ya comienza a sonar con fuerza como uno de los posibles protagonistas de un futuro movimiento millonario.